　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

欠費10億！逾期9個月「79萬車還不繳汽燃費」　公路局：可強制執行

▲民眾如欲查詢汽燃費，可洽全臺各監理所站 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲目前仍有79萬輛車尚未繳去年度汽燃費，監理單位將寄出處分書。（示意圖／記者陳崑福翻攝）

記者李姿慧／台北報導

汽燃費每年7月開徵，不過去(112)年度仍有79萬輛車欠繳10億元汽燃費，監理單位預計5月底對去年欠繳車主，以雙掛號寄出汽燃費違費處分書，公路局表示，經催繳仍不繳納，將移送強制執行，另可罰300到3000元。

根據公路局統計，截至113年5月15日止，112年度汽燃費已有1949萬輛繳納，金額約509億元，目前仍尚有79萬輛汽機車尚未繳納，欠繳汽燃費約10億元，未繳率低於2%，監理單位也將發出違費處分書並催繳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市區監理所表示，今年5月底將對去年汽車燃料使用費經催繳仍逾期繳納或尚未繳納的車主，以雙掛號方式寄出汽燃費違費處分書，繳納期限至113年7月1日止。若逾期仍未繳納，除停止其辦理各項車籍異動，並依《公路法》第78條規定，移送法務部行政執行分署強制執行。

▲▼汽燃費。（圖／公路局提供）

▲民眾可線上或超商繳汽燃費外，也可到監理所站臨櫃繳納。（示意圖／公路局提供）

另公路局則表示，汽燃費每年7月開徵，開徵前公路局各區監理所透過電視、電台、網路等管道加強宣導，提醒車主應於開徵期7月底完成繳納。以112年為例，針對車輛所有人未依規定期間繳納112年度汽燃費者，各區監理所112年11月底寄發雙掛號催繳通知，限期於112年12月31日前繳納。

公路局表示，經催繳送達仍逾期未繳，除就本費欠費移送強制執行，另將依《公路法》第75條掣開逾期罰鍰處分書，可罰300到3000元。

ET快訊
不是抖音！高中生都在用「2款App」　學生認證：一下課就打開
快訊／「金玟池」掰了！　政大景觀池命名第一名從缺
林飛帆新工作不是領「部長級」薪水！　實際月薪曝光
北市警包庇賭色15年　業者每月進貢數十萬！
快訊／狼校長性侵4女童　重判15年8月
洲美嚴重車禍　恐怖瞬間曝！
欠費10億！　79萬輛車不繳汽燃費

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

東高雄2日遊推薦！千坪「懶人露營區」看星星　擂茶焢窯推爆

第一次上摩鐵怕痛！「曖昧男3小時」驚呆她　全場驚：贏很多男人

「金玟池」掰了！政大景觀池命名「第一名從缺」

明清晨探15度　下周二迎鋒面「雷雨炸全台」

兄弟聚會女友硬要跟「3行為NG」！全場只有1個女生　氣氛超尷尬

人工生殖法草案納代理孕母　婦團批「強推」：公聽會流於形式

欠費10億！逾期9個月「79萬車還不繳汽燃費」　公路局：可強制執行

台鐵公司首批生力軍「756人集中台北受訓」　挨批分區員訓所虛設

不穿全身名牌！　真正有錢人「4大特徵」跟你想的不一樣

3歲女童喉嚨痛誤認卡魚刺　確認染腸病毒

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

大馬網紅來台旅遊超失望...　見交通狀況嘆：真的是地獄

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

36歲單親媽摩鐵喝酒、拉K　拿枕頭悶殺親生小姊弟

Toyz入獄倒數！蹦闆：每周都會去探監　義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

外公摩鐵認屍心碎捶櫃！　2寶媽男友衝警局哭求見面

寶寶出生2周驟逝...　猩猩媽緊抱孩3個月

Toyz入獄倒數！蹦闆義氣承諾「把他媽媽當成我媽媽照顧」

東高雄2日遊推薦！千坪「懶人露營區」看星星　擂茶焢窯推爆

第一次上摩鐵怕痛！「曖昧男3小時」驚呆她　全場驚：贏很多男人

「金玟池」掰了！政大景觀池命名「第一名從缺」

明清晨探15度　下周二迎鋒面「雷雨炸全台」

兄弟聚會女友硬要跟「3行為NG」！全場只有1個女生　氣氛超尷尬

人工生殖法草案納代理孕母　婦團批「強推」：公聽會流於形式

欠費10億！逾期9個月「79萬車還不繳汽燃費」　公路局：可強制執行

台鐵公司首批生力軍「756人集中台北受訓」　挨批分區員訓所虛設

不穿全身名牌！　真正有錢人「4大特徵」跟你想的不一樣

3歲女童喉嚨痛誤認卡魚刺　確認染腸病毒

大統百貨總裁也按讚的泉水　3.1億「萬安農牧」仍流標

南韓夫妻吃牛肉「喀啦」一聲…竟咬到注射針頭　驚悚X光照疑吞下肚

豬哥亮癌逝7周年「謝金燕痛心發聲」！　230字吐思念：想你了

桃園大坑溪大量白色泡沫！元凶抓到了　最高罰300萬

黃國昌喊與國民黨輪值守議場　王定宇嘆：真把民眾黨帶成藍營附庸

差3000元「就是不買冷暖空調」　他喊好蠢！一票人曝心聲

桃園觀旅局攜手新加坡具影響力旅行業協會　簽署MOU共推智慧永續觀光

東高雄2日遊推薦！千坪「懶人露營區」看星星　擂茶焢窯推爆

洪總談球隊守備失誤　紀慶然扭到腳要下二軍

媽媽來了！白柴車上「飛機耳+瞇瞇眼」興奮迎接　萌到像小白羊

主持婚禮新郎超失控　她崩潰下台：我先離開

生活熱門新聞

高鐵被借手機「通話紀錄大傻眼」！妹子崩潰

觀光客搭電車「愛做1行為」！日本人怒：是霸凌

台大生怨繳稅養軍人　遭現役國軍秀報稅單打臉

「農粉幣」領取方式出爐！每張面額250元　農業部預訂7/1發行

董娘在聯電上班「老公搞上33歲秘書」！員工看傻

今晨14.5℃！　把握好天氣「雨區擴大」時間曝

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

4星座談戀愛　就想天長地久

高中畢旅堅持遊日！孩伸手「旅費6萬」他求助

3空姐「化解機上互毆」登CNN　長榮給獎勵「各嘉獎一次」

新竹妹「求嫁竹科工程師」　自爆3興趣！一票人笑：刷掉

Uber買下台灣foodpanda！外送員酸：以後直接丟1樓

「一早轟隆隆」嚇醒新北人　大票笑：菜逼八

Uber Eats併購熊貓要改名？最受歡迎簡稱出爐

更多熱門

相關新聞

剛買新車17天！他遭車頂帳篷活活夾死

剛買新車17天！他遭車頂帳篷活活夾死

大陸長城汽車旗下的皮卡品牌「長城炮」一名車主，近日在嘗試升起車頂帳篷時，慘遭帳篷卡住頸部，不幸身亡。朋友爆料稱，車是死者半月前剛買的。14日，涉事車頂帳篷生產方稱，已與死者家屬方律師對接，「目前看是當事人未按照說明書的流程操作導致意外，我們正配合做公證並查明真相。」

蘇花安環評今通過初審　公路局：拚121年完工

蘇花安環評今通過初審　公路局：拚121年完工

用椰子擦乳被罰179萬！椰樹集團女模包緊緊直播

用椰子擦乳被罰179萬！椰樹集團女模包緊緊直播

蘇花公路5月底通大車　北花客運擬續停駛！業者曝「常空車載空氣」

蘇花公路5月底通大車　北花客運擬續停駛！業者曝「常空車載空氣」

停在格子內　遭隔壁車主嗆「停太近」！網：你沒錯

停在格子內　遭隔壁車主嗆「停太近」！網：你沒錯

關鍵字：

汽燃費車主欠繳強制執行罰款公路局監理所逾期

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸宣布嚴懲劉寶傑等5名台灣名嘴

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

摩鐵雙屍！中和櫃姐「沒結過婚」獨養2子女　生父曝光

結婚8年「終於成功愛愛了」！人妻：下禮拜就去辦離婚

高鐵被借手機「通話紀錄大傻眼」！妹子崩潰

Toyz蹲牢前認了「要瘋狂愛愛」！

「你吃太多了！」大胃王YTR被吃到飽店家制止

新北2寶媽起底　悶殺前拍下子女熟睡照

Toyz爆「被篠崎泫綠了又復合」：愛她愛到不行！

超哥開大牛出車禍遭求償6400萬　他拄拐杖現身

沒買YouTube會員！她關閉1設定「廣告全消失」

先悶殺9歲姊再殺6歲弟！單親媽見兒女照片放聲大哭

外公見冰冷愛孫心碎捶櫃　2寶媽男友衝警局求見面

Toyz爆「真的急了」入獄前想娶篠崎泫

騎車下班遇死劫！26歲女牙醫慘遭公車輾斃

更多

最夯影音

更多

Energy「爆紅➝拆夥」親眼看歌迷追別團　復出酬勞給老婆..坤達曝柯佳嬿暖舉

習慣反駁＝認知水平低 網勸：自我反省很重要

外役監逃犯躲網咖玩遊戲　遭警上銬時僅剩不到百元

大馬網紅來台旅遊超失望...　見交通狀況嘆：真的是地獄

3m巨鰻站起從手中溜走！　魚販見牠絲滑逃命秒追上

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面