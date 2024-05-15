欠費10億！逾期9個月「79萬車還不繳汽燃費」　公路局：可強制執行

▲目前仍有79萬輛車尚未繳去年度汽燃費，監理單位將寄出處分書。（示意圖／記者陳崑福翻攝）

記者李姿慧／台北報導

汽燃費每年7月開徵，不過去(112)年度仍有79萬輛車欠繳10億元汽燃費，監理單位預計5月底對去年欠繳車主，以雙掛號寄出汽燃費違費處分書，公路局表示，經催繳仍不繳納，將移送強制執行，另可罰300到3000元。

根據公路局統計，截至113年5月15日止，112年度汽燃費已有1949萬輛繳納，金額約509億元，目前仍尚有79萬輛汽機車尚未繳納，欠繳汽燃費約10億元，未繳率低於2%，監理單位也將發出違費處分書並催繳。

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台北市區監理所表示，今年5月底將對去年汽車燃料使用費經催繳仍逾期繳納或尚未繳納的車主，以雙掛號方式寄出汽燃費違費處分書，繳納期限至113年7月1日止。若逾期仍未繳納，除停止其辦理各項車籍異動，並依《公路法》第78條規定，移送法務部行政執行分署強制執行。

▲民眾可線上或超商繳汽燃費外，也可到監理所站臨櫃繳納。（示意圖／公路局提供）

另公路局則表示，汽燃費每年7月開徵，開徵前公路局各區監理所透過電視、電台、網路等管道加強宣導，提醒車主應於開徵期7月底完成繳納。以112年為例，針對車輛所有人未依規定期間繳納112年度汽燃費者，各區監理所112年11月底寄發雙掛號催繳通知，限期於112年12月31日前繳納。

公路局表示，經催繳送達仍逾期未繳，除就本費欠費移送強制執行，另將依《公路法》第75條掣開逾期罰鍰處分書，可罰300到3000元。