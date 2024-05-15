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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

加速災後重建　內政部公告「0403震災受災戶住宅補貼方案」

▲▼花蓮天王星大樓在0403大地震後受創嚴重，在經過一連串加固防護工程施作後，縣府委請拆除團隊於4/5下午五點過後正式拆除。拆除作業將由上往下，依序將高層重物卸除後向下拆除。（圖／記者湯興漢攝）

▲0403地震重創花蓮。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

4月3日全台發生有感地震，造成花蓮、台北、新北及桃園等縣市出現災情。行政院在5月8日核定內政部提報的「0403震災受災戶住宅補貼方案」，內政部並加速在5月14日會銜交通部共同公告此專案之相關作業規定，讓地方政府有所依循及協助受災民眾早日恢復正常生活。

國土管理署指出，本專案協助對象為0403震災受災戶，其在地震發生時，實際居住在因受災毀損，達不堪繼續居住的民眾，協助方案包括：租金補貼、修繕住宅貸款利息補貼、重建（購）住宅貸款利息補貼及花蓮縣短期安置旅宿等居住協助措施，採取便民、有效率的方式來協助受災民眾，同時也提高相關貸款額度，給予重建或整修的實質協助。

國土署進一步表示，截至5月14日止，花蓮縣政府已受理835件租金補貼案件。另外，受災民眾除自行租屋、依親外，也可運用內政部、交通部及花蓮縣政府共同推動的「花蓮縣短期安置旅宿」的措施，目前已有470餘家業者參與，提供近3400間房，經由簽訂訂房契約，可用月租模式來免費入住在地旅館、民宿業者所提供居住空間，最多可住3個月，待後續找到適合的租屋處所時，還能再接續申請租金補貼。

國土署表示，目前專案及作業規定均已完成核定與發布，受災地區的地方政府將依據當地需求辦理公告受理事宜。此外，花蓮重建專案辦公室已進駐在地，若民眾有有相關問題可洽詢03-8330-338，涉及租金補貼部分也能撥打諮詢專線02-7729-8003 （週一至週五上午8點至下午6點），或洽直轄市、縣（市）政府詢問；修繕或重建購貸款利息補貼也能夠向承辦金融機構提出申請，中央、地方會與民眾一起努力，早日完成震後復原重建工作。

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