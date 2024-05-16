龐培歐將出席賴清德520就職　「期待他能將台灣放在第一位」

▲Mike Pompeo將參與賴清德520就職典禮。（資料照／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo）日前接受外媒訪問時透露，他會以個人身份前往台北參加準總統賴清德的就職儀式，倘若有機會見到賴清德，將會告訴賴，「我期待他能將台灣放在第一位」。

華府智庫哈德遜研究所日前舉辦「中國反分裂法的負面衝擊」研討會，邀請龐培歐、美國國會參議員柯頓（Tom Cotton）、參議員布萊克本（Marsha Blackburn）、美國國防部負責東亞事務的前副助理部長柯林克（Heino Klinck）、澳洲前總理莫里森（Scott John Morrison）等學者專家出席，聯電創辦人曹興誠也透過預錄影片致詞。

龐培歐在發表談話前接受《美國之音（VOA）》訪問時表示，他會以個人身份前往台北，參加賴清德的就職儀式，不過如今他只是一介平民，如果有機會見到賴清德，他會對這位新總統表示恭喜，並告訴賴清德：「我期待他能將台灣放在第一位，如果他能如此而且做得很好，他也應該有信心美國人民會繼續支持台灣人民的自由」。

龐培歐是國際知名的「抗中急先鋒」，卸下國務卿職務前大力挺台，也曾以前國務卿身份，於2022年兩度訪問台灣，並公開在演講時表示，台灣早已是獨立國家，不需要刻意宣布獨立，也談及自己在擔任國務卿時，推動美國承認台灣政治主權現實。