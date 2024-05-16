昔賴老家打卡「住家被拍卻提告」　徐巧芯：萬里老宅是觀光點

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

最近提告網紅「無良公關」違反《跟騷法》的國民黨立委徐巧芯，面對外界質疑她過去也曾到準總統賴清德萬里老宅造勢自拍，今（16日）上午接受「千秋萬事」專訪時解釋，賴清德的萬里老宅是「觀光景點」，但她的住家是「民宅」，並指「無良公關」的IG上面「滿滿都是我的照片欸！當然已經有騷擾的嫌疑啊！」。今天到廣播電台時，徐巧芯還申請安全隨扈人員保護。

被質疑雙標，徐巧芯回應，賴清德的萬里老宅與她家情況不一樣，萬里老宅原本就是「觀光景點」，跟她家是「民宅」不一樣，而且賴清德有住在那裡嗎？住在那裡的人都是一些維安人員，她去拍照時也沒有打擾到附近的鄰居，因為那邊的鄰居都住在另一條巷子，「賴清德違建老宅裡住的都是隨扈跟維安，這樣合理嗎？到底兩件事情有什麼好比較的？」

徐巧芯續指，自從地址被公布在網路上後，一些陌生人就開始在她家附近拍照、晃來晃去，造成她回家時有人身安全的考量，尤其在晚上，徐感嘆，「連我的助理都會提早在家門口看有沒有奇怪的人」，日前有2、3個人在她家門口前面走來走去拍照，因此才會報警，當警察到達時，原本的2個人已經離開，但後來又有一個人從旁邊走過來，躲在機車後面，並拿出手機正要往她的住宅拍攝。

警察發現這個人行跡詭異，才上前盤查，徐巧芯指控，那一個人就是「無良公關」，先前跟她有官司，當天被警方盤查後很生氣，就在臉書「台北松信資深綠吱」寫出警察盤查的事情；徐巧芯也補充當天被盤查的只有「無良公關」一人，不是跟她媽媽吵架的另外一個人。

徐巧芯說，《跟騷法》有幾個要件，必須很多次，而且要與性、性別相關，但不一定是追求，跟騷應該是包含實體與網路，而「無良公關」的IG上面全部都是她的照片，包括她穿的鞋子、衣服以及小時候的照片，「當然已經有騷擾的嫌疑，我的臉書他每篇都留言」，「他在網路上面有跟騷的嫌疑，在實體上被警察盤查過一次」，而且有2到3次可能到她家，所以才提告違反《跟騷法》。

