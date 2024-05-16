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北部今偏涼25度！琉球低壓發展水氣多　周六「降雨熱區曝」

記者蔡亞樺／台北報導

今（16日）東北季風增強，北部偏涼高溫約25度。天氣風險公司天氣分析師李至晟指出，周六在琉球一帶有低壓發展，台灣迎風面水氣增多，迎風面的基隆北海岸到東半部轉為多雲到陰短暫雨天氣，周日低壓遠離，北方乾空氣再度南下，迎風面降雨會減少，各地白天高溫來到30度。

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▲周六在琉球一帶有低壓發展，基隆北海岸、東半部有短暫雨。（示意圖／記者李毓康攝）

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李至晟今在臉書表示，今天清晨最低溫出現在苗栗13.3度，比前幾天更低一些，水氣不多，各地還是晴到多雲的天氣，只有迎風面跟午後山區有零星降雨。白天北部高溫隨著東北季風增強，將稍微轉涼，宜蘭和大台北約25度，竹苗與花東26到28度，中南部不太受影響來到30度以上。預測明天東北季風減弱後，各地氣溫稍微回升。

▲▼全台各地天氣分布圖。（圖／氣象署提供）

▲全台各地天氣分布圖。（圖／氣象署提供）

李至晟說，周六、周日就是國中會考，之前原本預報，西半部平地天氣大致穩定，但周六在琉球一帶有低壓發展，間接讓台灣附近的迎風面水氣增多，所以預測迎風面的基隆北海岸到東半部天氣將轉為多雲到陰短暫雨的天氣為主。而週日隨著低壓遠離，北方的乾空氣再度南下，迎風面的降雨會再度減少。

他提到，另一方面隨著鋒面在中國一帶醞釀，中高層的水氣增多，全台天氣將以多雲為主，氣溫則呈現回升趨勢，各地白天高溫都可能來到30度，外出可以穿上比較透氣的衣服。

李至晟指出，下周鋒面將重新在華南一帶建立，後續有通過台灣海峽到北方海面的趨勢。台灣地區受到鋒面接近以前前方西南風的影響，天氣將較不穩定。目前模式大多預報下週中期西半部又會迎來一波短暫陣雨的機會，下周後期到周末再隨著鋒面遠離趨緩，降雨時間稍有差異。

他表示，整體來看隨著西南季風逐漸進入東亞，5月下旬到6月上旬這段時間都比較容易降雨，屆時也可能會有比較典型的梅雨鋒面接近台灣。

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