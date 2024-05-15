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第2波涼空氣南下　今晚到明晨北台灣又見「1字頭」

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，第2波涼空氣將南下，今夜至明晨北台灣16至18度。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今（15日）天氣大致穩定，白天陽光露臉，早晚仍溫差大，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書提醒，第2波涼空氣將南下，今夜至明晨北台灣16至18度。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，520前天氣穩定，下周二起水氣增多，台中以南、宜花東有局部短暫陣雨。

賈新興在臉書發文指出，明日東北風增強，北海岸、基隆至東北角有零星短暫雨，午後南投以南山區有零星短暫雨。周五、周六環境偏東風，周五午後山區零星短暫雨，周六午後南投以北山區及宜花有零星短暫雨。周日受台灣東北方低壓環流影響偏東北風，東北角有零星短暫雨，午後宜花東山區有零星短暫雨。

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下周一就是520就職典禮，各界關注天氣變化，賈新興表示，下周一清晨宜花東沿海有零星短暫雨，午後台中以南山區及宜花東有零星短暫雨，下周二日水氣增多，午後北部山區、台中以南及宜花東有局部短暫陣雨。

他說，下周三日水氣移入，嘉義以南沿海有局部雨，午後各地有局部短暫陣雨，下周四台南以北有局部雨，午後苗栗以南及宜花亦局部短暫陣雨。下周五苗栗以南沿海有局部雨，午後高雄以北及宜花有局部短暫陣雨。

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