明清晨探15度　下周二迎鋒面「雷雨炸全台」

▲氣象署表示，明日東北季風增強，清晨北台灣低溫17度，局部地區更低下探15度。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今（15日）天氣穩定，並無顯著降雨，早晚偏涼，中央氣象署預報員黃恩鴻指出，明天天氣跟今天滿類似，東北季風增強預估明晨跟今晨低溫類似，北台灣17至19度，局部因輻射冷卻，有機會下探15、16度，水氣也跟今天一樣偏少，白天晴朗多雲，而下周二鋒面開始生成，水氣多，全台都有短暫陣雨或雷雨。

黃恩鴻說，東北季風明日會增強，東半部有零星短暫陣雨，中南部山區午後有短暫陣雨，其他地區溫暖穩定。周五到周日這3天，因東北季風減弱、環境轉為偏東風，溫度逐漸回升，北部及東半部高溫來看30度。

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▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

不過黃恩鴻指出，周五東半部有局部短暫雷陣雨，西半部則多雲到晴，午後山區有局部陣雨，周六、日水氣增多雲量也多，下雨機率提高，全台都是多雲時陰的天氣型態，甚至大台北有零星短暫陣雨。

▲未來一周溫度趨勢（圖／氣象署提供）

他表示，下周一環境水氣增加，雲量也偏多，預測是陰天的一天，東半部局部短暫陣雨，西半部地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨，午後降雨範圍會廣一些。下周二、三華南鋒面逐漸生成在台灣北部海面，環境變得不穩定，水氣多，所以全台各地都有局部短暫陣雨或雷雨。

黃恩鴻說，下周鋒面影響水氣多，但後續沒有較強冷高壓帶來東北季風，所以溫度不會明顯降溫。另明天東北季風影響，桃園至雲林、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、金門馬祖，會出現8至9級強陣風，提醒民眾留意。