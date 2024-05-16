涼空氣快閃！中南部今飆30度　專家：天氣再轉涼機會不大

記者蔡亞樺／台北報導

今（16日）東北季風增強，早晚偏涼，氣象專家林得恩指出，環境水氣減少，降雨範圍與機率變小，白天太陽露險後，中南部高溫30度以上，明日東北季風減弱，短時間天氣再轉涼的機會不大。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，周六菲律賓東方外海熱帶性低氣壓生成機率6至7成，但成颱機率低。

▲今東北季風增強，早晚偏涼。（示意圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

「第2波涼空氣，快閃遠離！」林得恩在臉書「林老師氣象站」發文表示，今日天氣受東北季風增強影響，台灣各地早晚天氣較涼，由於環境水氣減少，降雨範圍及降雨機率都在變小，各地天氣穩定，均為多雲到晴為主；僅東半部地區有零星短暫陣雨，午後的中南部山區也有局部短暫陣雨的機會，雨勢都不大。

▲氣象專家林得恩形容今日天氣，清晨像秋天、中午再回到夏天。（圖／取自「林老師氣象站」臉書）

林得恩說，氣溫反應最為明顯還是北部及東北部，清晨低溫在5至19度之間，沿海空曠及近山區域氣溫更低一些；等到白天，太陽露臉後，氣溫也會跟著快速回溫，中午高溫可達24至27度，中南部的溫可維持在30度或以上。

他表示，整體來看，西半部白天舒適溫暖、早晚偏涼，中南部日夜溫差仍大。明天起東北季風就會開始減弱，環境逐漸轉為偏東風，各地溫度也會開始跟著回升；短時間，天氣再轉涼冷的機會不大。

賈新興在臉書整理未來10天天氣變化，指出周五至周六北海岸至宜蘭零星雨，午後山區零星雨，周六偏東北風，苗栗以北空曠區及宜蘭，早晚涼。周六晚上菲律賓東方外海熱帶性低氣壓生成機率約6至7成，成颱機率低。下周一中午前後至下周三水氣移入，各地轉有雨。