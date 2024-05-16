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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文要特赦陳水扁？　傅崐萁：偷襲的方式無助真相釐清

記者崔至雲／台北報導

總統蔡英文卸任前可能特赦犯貪污罪的前總統陳水扁，對此，國民黨總召傅崐萁今（16日）受訪表示，蔡英文若要特赦，他尊重，但至今都沒明確跟外界說明清楚，如果用偷襲式的方式，無助於對國人、對事實真相的釐清，蔡政府應該把特赦的權利為什麼使用跟國人講清楚。

▲▼ 傅崐萁受訪 。（圖／記者崔至雲攝）

▲傅崐萁受訪。（圖／記者崔至雲攝）

對於蔡英文可能特赦陳水扁，傅崐萁表示，他請問蔡英文，「這是您的職權，我們尊重」，但是特赦消息傳出至今，沒有對國人有清楚交代，還是只是用元首的特權來辦這樣的事情，到底特赦一個貪污犯對國家社會、下一代教育的意義是什麼，要清楚講出來。

傅崐萁再說，陳水扁至今仍沒認錯、道歉，這些不法所得是不是該繳回？還有對於是不是免刑？免罪也一併包含在裡面？這些蔡英文都沒有明確跟大家說明，如果用偷襲式的方式無助於對國人、對事實真相的釐清，蔡政府應該把特赦的權利為什麼使用跟國人講清楚。

另，對於明天院會將三讀國會五法，傅崐萁也說，國民黨提的國會改革法案都是回應賴清德所希望的國家往好的地方，希望執政、在野明天聯手讓國會改革通過，國民黨從昨天中午正式啟動24小時不斷電的在議場前值班，希望人民的聲音政府可以聽見，賴清德也應該全力支持。
 

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