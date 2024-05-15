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高雄機場冬季擬直飛日本岡山、熊本　16座空橋年底全換新

▲▼台灣虎航,台虎,飛機。（圖／台灣虎航）

▲台灣虎航4月起先以包機飛航茨城，預計7月轉為定期航班。（圖／台灣虎航提供）

記者蔡亞樺／台北報導

高雄機場目前國際線每周300班，其中日本航線有78班，交通部民航局表示，台灣虎航4月起先以包機飛航茨城，預計7月轉為定期航班，今年冬季新闢日本岡山航線，業者也在努力籌劃札幌及熊本航線，盼在冬季班表復飛；民航局表示，高雄機場16座空橋老舊，今年底全部完成汰換，並加速辦理新航廈建設。

立法院交通委員會今（15日）考察高雄機場，交通部次長林國顯率領民航局長何淑萍、航政司長韓振華陪同。民航局指出，高雄機場國際線目前穩定復甦，今年夏季班表每周300班，已恢復至疫情前的82%，比去年205班有大幅提升，民眾出國或外籍旅客來台更為便利。

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▲▼高雄機場疫後新闢、復飛航點及航班示意圖。（圖／民航局提供）

▲高雄機場疫後新闢、復飛航點及航班示意圖。（圖／民航局提供）

民航局分析，高雄國際線目前已恢復25個航點，重要航點如日本成田、大阪、福岡、沖繩及名古屋等5個航點，每周從去年冬季29班成長至78班；東南亞航線吉隆坡、新加坡、曼谷蘇凡納布與廊曼及峴港等5處航點，每周33班提升至67班；韓國航線每周3班成長至32班，澳門則由27班提升至95班。

民航局也指出，航空公司努力在高雄開闢更多航線，例如台灣虎航在今年4月起先以包機飛航茨城，預計7月轉為定期航班，並訂於今年冬季班表新闢飛航日本岡山航線；另一方面，業者也正努力籌劃，希望札幌及熊本航線也能在今年冬季班表復飛。

▲▼3 熊本城是日本三名城之一。（圖／華航提供）

▲熊本城是日本三名城之一。（圖／華航提供）

立委李昆澤、許智傑、李柏毅等人期許，應加速恢復高雄機場相關航線與航班，尤其熊本、札幌與岡山等重要航點應列為優先推動的目標，並要求航空公司適時安排大型機飛航高雄，引進更多元的餐點服務，完備地勤接駁車輛，以提升高雄機場服務品質。

▲▼立法院交通委員會15日考察高雄機場，關心日本航線規劃、新航廈建設進度等內容。（圖／民航局提供）

▲立法院交通委員會15日考察高雄機場，關心日本航線規劃、新航廈建設進度等內容。（圖／民航局提供）

林國顯表示，高雄機場於疫後飛航的航點，扣除兩岸航點後，幾已恢復到疫情前水準，後續也請民航局與高雄市政府合作，持續提高旅客量與航班數；另請民航局未來應朝發展高雄機場成為特色機場之目標，提升旅客服務品質，對於高雄機場新航廈的建設期程，也請民航局在不影響現有機場運作下，持續滾動檢討。

何淑萍表示，高雄機場國際線空橋因已年久老舊，去年起陸續汰換更新，今年底前可完成全部16座空橋汰換工作。新航廈計畫的各標工程已按時程陸續展開，新建立體停車場工程即將完成設計並進入施工階段，新航廈工程在下半年決選設計廠商進入細部設計，加速辦理新航廈建設。

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