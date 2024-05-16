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今晨13.3℃！白天飆34度　下週第3波「梅雨滯留鋒」報到

▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲白天受到大陸高壓影響晴朗穩定，高溫上看34度。（圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今晨受到輻射冷卻效應影響，最低溫出現在苗栗西湖鄉13.3度。白天受到大陸高壓影響晴朗穩定，高溫上看34度，好天氣持續到週末，下週一水氣偏多，午後雷陣雨機率提高；下週二起因第3波梅雨滯留鋒影響，易有劇烈天氣發生。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今、明(16、17日)兩天鋒面在巴士海峽至呂宋島一帶徘徊，大陸高壓帶來乾空氣，各地晴朗穩定，中南部山區午後偶有零星少量降雨的機率。白天偏熱、早晚偏涼，日夜溫差大；清晨因「輻射冷卻」加成，北台部分平地最低溫降至15度、甚至更低，應注意。今日各地區氣溫：北部15至31度，中部18至33度，南部20至34度，東部16至32度。

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▲▼最新(15日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬，22日20時輕颱生成機率圖顯示，菲律賓東方海面有「熱帶擾動」發展(左圖)。美國(GFES)系集模式亦有類似的模擬(右圖)，仍需持續觀察。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

▲最新(15日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬，22日20時輕颱生成機率圖顯示，菲律賓東方海面有「熱帶擾動」發展(左圖)。美國(GFES)系集模式亦有類似的模擬(右圖)，仍需持續觀察。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

週六、下週日(18、19日)高壓迴流，白天仍晴熱，午後山區偶有局部陣雨的機率。下週一(20日)白天偏熱，水氣增多，午後局部陣雨或雷雨機率提高，範圍擴大至部分平地。

下週二至週四(21至23日)西南風增強、配合梅雨季第3波滯留鋒徘徊，轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，這三天因大氣不穩定，易有「中小尺度對流系統」發展，伴隨小範圍「劇烈天氣」。應續觀察模式調整。

未來一週至10天，在菲律賓東方海面有「熱帶擾動」醞釀，但發展緩慢；美國(GFES)系集模式亦有類似的模擬，仍需持續觀察。

 
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