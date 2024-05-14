周末高溫飆30度　新鋒面醞釀下周恐變天

記者蔡亞樺／台北報導

國中會考將於本周、六日登場，天氣風險公司天氣分析師李至晟今（14日）在臉書指出，周末起中高層雲量有增多的跡象，但還不致產生降雨，國中會考的考生跟陪考師長可以放心，周末氣溫回升，北部高溫有機會來到30度，下周有一波鋒面通過台灣北方海面，預測下周一西半部雲量增多，降雨機率提高。

▲今天各地白天氣溫回升，天氣風險公司指出，周末北部高溫有機會來到30度。（圖／記者周宸亘攝）

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李至晟表示，昨天鋒面通過後，東北季風帶著涼空氣南下，到了今天清晨除了高屏以外，各縣市平地一度觀測到20度以下低溫，以基隆15.3度最低。降雨則持續減少，各地天氣多雲為主，只剩迎風面的北海岸、東半部以及高山區還有很零星的降雨。

▲天氣風險公司天氣分析師李至晟指出，周末起中高層雲量有增多的跡象，但還不致產生降雨。（圖／天氣風險公司）

李至晟說，預測今天東北季風稍微減弱，水氣減少，因為冷空氣減弱，加上陽光露臉，白天氣溫迅速回升，北部高溫約25度、中南部30度，其中以內陸地區較為悶熱，局部高溫32至34度，有點夏天的感覺，所以午後深山區也有零星陣雨，入夜就會緩和。

他指出，東北季風會在周三下半天稍微增強，類似的天氣系統配置會持續到周日，近期內需要留意的還是日夜溫差大，早晚偏涼，中北部空曠地區都有機會來到接近15度。

▲本周天氣趨勢預測。（圖／氣象署提供）

李至晟提到，稍有變動的地方在於下波鋒面醞釀的時間提早，周末起中高層的雲量又有增多的跡象，但還不致產生降雨，國中會考的考生跟陪考的師長可以放心；周末氣溫處於回升的階段，連北部的高溫都有機會來到30度，外出記得適量的補充水分。

至於下周天氣，李至晟表示，目前看來有一波鋒面會在中期通過台灣北方海面，預測在下周一開始西半部雲量再度增多，降雨機率也提高。整體天氣相比本周都不太穩定，近期要洗曬換季衣物，建議多把握本周好天氣。