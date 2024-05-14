今晨15.3℃！　下波更低溫雨區擴大時間曝

▲今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

今日還有水氣！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在基隆市七堵的15.3度。氣象署預報員林定宜表示，周四東北季風再增強，低溫有機會比這波略低；另外，下周一水氣增多。

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▲▼最新天氣圖。（圖／氣象署）



林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天東北季風影響，北部、東北部低溫約18、19度，其他地區約20至23度，白天北部及東半部氣溫較周一回升，預測高溫約24至27度，其他地區約28至31度。

林定宜說，降雨方面比周一少一些，清晨至上午南部有零星短暫陣雨，一整天宜蘭、花蓮、中南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，由於水氣減少，北部、東南部降雨轉趨零星，其他地區為多雲到晴 。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



林定宜分析，周三東北季風減弱，早晚稍涼，各地多雲到晴，東半部有局部短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨；周四東北季風再增強，強度和這波類似，但低溫有機會比這波略低，各地多雲到晴，東半部有零星短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫雷陣雨。

林定宜表示，周五到周日東北季風減弱，各地氣溫回升，水氣不多，各地多雲到晴，東半部有零星短暫陣雨，午後西半部山區有局部短暫雷陣雨；下周一水氣增多，東半部有局部短暫陣雨，北部、南部有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。