司法無間道！女檢察官勸律師男友「打進詐騙圈」　桃園地檢調查中

▲針對桃園地檢署吳姓女檢察官律師男友捲入詐團案，傳出吳姓女檢察官幫忙出謀策劃，桃檢今天做出說明。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台北地檢署偵辦律師鄭鴻威涉嫌擔任詐騙集團軍師案，其中桃園地檢署吳姓女檢察官因其律師男友亦捲入此案，涉犯組織犯罪防制條例等罪嫌，北檢查出吳女檢察官涉嫌幫男友律師出謀策劃，偵訊後諭知具保起訴；桃園地檢署今（15）日發布新聞稿指出，吳姓檢察官於4月10日主動自請調查，本署亦立即分案調查，由專責檢察官詳加調查，將於釐清事實後對外公開結果。

據指出，北檢偵辦律師鄭鴻威擔任詐騙集團軍師案，驚爆司法版無間道案，桃園地檢署吳姓女檢察官，被查出涉嫌幫忙詐團朱姓律師男友出謀策畫，北檢查出雙方對話「好吧，我只是覺得這個是打進他們那個詐騙圈子的好機會」等語，認定朱姓律師接受派案時，就知道鄭鴻威與詐團合作之事實。

桃園地檢署今天發布新聞稿表示，吳姓檢察官於其律師男友涉犯組織犯罪防制條例等罪，經台北地檢署檢察官諭知具保，於今年4月10日主動向桃檢自請調查，本署亦立即分案調查。當時本案尚在台北地檢署偵辦中，基於尊重檢察官偵查權責及偵查不公開原則，未向台北地檢署調閱相關事證詳查。現因該案件已偵結起訴，本署已由台灣高檢署調取得相關卷證，由專責檢察官偵辦，秉持勿枉勿縱原則詳加調查，儘速釐清事實後對外公開結果。