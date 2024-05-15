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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴政府堅持非核家園？　藍透露：準經長接總統指示「尊重多數民意」

▲▼立委楊瓊瓔。（圖／記者李毓康攝）

▲立委楊瓊瓔。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

準經濟部長郭智輝今（15日）到立法院拜會經濟委員會立委，國民黨立委楊瓊瓔轉述拜訪內容，過程中楊問到，賴政府是否還堅持非核家園？郭智輝回答說，他接到總統指示服務國民、國民意見是施政最重要支持，會以符合民主做法，尊重多數人同意。

楊瓊瓔提到，郭來自產業界，和她一樣了解產業所擔憂的問題，並向郭表達產業憂心供電穩定及檢討能源政策等議題，郭也允諾上任會盡速盤點能源政策、解決問題。感覺郭在能源改革議題的態度，比過去官員開放，她也有問到新政府對核能看法，郭智輝則說，會符合民主做法，尊重多數人同意。

楊瓊瓔指出，現在許多國家都在重新思考發展核能發電，甚至以此推動淨零碳排，郭智輝過去提及核電要全民認同，她也問郭，政策是否有考慮使用核能的方向。郭智輝回答說，他接到的訊息是服務國民、國民意見是施政最重要支持，會以符合民主做法，尊重多數人同意。

楊瓊瓔表示， 2025非核家園政策的再生能源配比目標已跳票，賴政府是否還堅持非核家園？甚至「環境基本法23條」仍明定政府要達成非核家園目標，若要用核電，有無規劃改變？而郭智輝僅說，這涉及跨部會討論，不是經濟部單方面能決定，但有接到總統指示，跟過去最大差異是，跨部會的議題會優先處理。

楊瓊瓔說，她也提到，不只核能，現能源配比有問題、台電財務長期虧損、民眾及產業界都憂心電力是否能穩定供應、還有綠電發展不如預期且又成本太貴等問題，是否上任後要優先檢討相關能源政策？而郭智輝也允諾，大家對能源很關心，經濟部一定會來討論，盡速解決問題。

郭智輝並稱，準行政院長卓榮泰有講到要做「行動內閣」，會在法的框架之內找尋新的辦法，解決問題。

楊瓊瓔也指出，郭智輝也承諾，會強烈要求台電「妥善率要做好」。她也呼籲郭智輝，經濟部除發展高科技產業，也要重視佔全體企業98％以上、勞動人口近920萬人的中小企業，為中小企業發展開闢新路，政府應要好好思考，如何利用目前少數產業優勢，帶動更多產業繼續向前。
 

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