跨一大步！蘇花安環評今通過初審　公路局：拚121年完工

▲蘇花公路將持續推動蘇花安計畫，預計民國121年完工。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者李姿慧／台北報導

強震重創花蓮，蘇花公路面臨落石坍方威脅不斷，讓蘇花安急迫性加劇，該案環評補正資料4月底再報環境部，今(14日)環境部召開第二次初審會議順利通過，公路局表示，蘇花安將以民國121年完工為目標。

考量蘇花公路為東部通往北部維生廊道，與台9丁線互為替代廊道，避免形成孤島，並提升用路人安全及公路抗災能力，蘇花安計畫將辦理台9線東澳-南澳、和平-和中及和仁-崇德路段改善，並新建約10公里長隧道，總計畫經費約820億元。

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環境部今召開「台9線蘇花公路安全提昇計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議，由公路局長陳文瑞率隊，說明包括土方暫置及運輸策略、運送行經蓬萊及崇德國小商討取得增加維護安全對策共識、隧道開挖排水、和平溪橋落墩、國家公園內隧道橫坑周遭植物、樹木移補植、生態調查等，提出減輕對策，也對花蓮大地震對蘇花公路造成影響進行說明。

該案經環評委員討論後，決議『建議通過』，並請公路局於7月31日前補充資料後送環評大會討論。

▲蘇花安路線圖。（圖／公路局提供）

陳文瑞表示，0403花蓮發生規模7.2強烈地震，迄今有感餘震達1千餘起，蘇花改路段均無影響，但台9線和平以南路段，新增崩塌造成數百公尺高的落石源，預估數年內落石頻繁導致封路次數增加，甚至每次中斷天數亦會延長；因此蘇花安計畫已採長隧道及橋梁方式迴避災損路段，實應盡早推動來完成安全可靠的蘇花公路拼圖。

公路局表示，後續將依今日小組審查意見，儘速辦理修正補充，俟環境部環評大會通過後續報建設計畫，建設計畫奉行政院核定後，積極趕辦設計、用地取得、發包施工等作業，配合分標策略，儘量採平行作業以縮短期程，及搭配和仁-崇德路段長隧道工期，以121年完工為目標。