空拍畫面曝光！花蓮「大清水明隧道」大火　出動黑鷹直升機灌救

記者羅雨恆、鄒鎮宇／花蓮報導

蘇花路廊大清水明隧道159.3公里處，14日因隧道頂版鋼筋切除時不慎引燃廢輪胎起火。因地形險峻，消防車及人員難以實施搶救，空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊緊急出動NA-715黑鷹直升機灌救，並於晚間控制火勢並開放通行。

▲空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊出動NA-715黑鷹直升機幫忙灌救。（圖／記者羅雨恆翻攝）



內政部空中勤務總隊表示，14日下午4時10分接獲總隊勤務指揮中心電話通知，花蓮縣秀林鄉大清水隧道發生火災，因地形險峻，消防車及人員難以實施搶救，為儘速撲滅火災，花蓮縣消防局申請空中灑水搶救，故申請空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊執行滅火任務。

▲▼黑鷹直升機空拍大清水明隧道。（圖／記者羅雨恆翻攝）



空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊接獲總隊命令後，派遣1架次UH-60M黑鷹直升機編號NA-715號機執行任務，待命機組員依規定完成任務提示後。於下午5時05分從花蓮機場起飛，前往目標區執行滅火任務，火場山勢陡峭缺乏水源，經投水2次、4噸水，於晚間6時0分任務完成脫離火場，圓滿完成本次任務。

據悉，經直升機協助灌救後，火勢於14日晚間6時30分獲得控制，並於晚間6時45分採雙向輪流放行。