兌現承諾！蕭美琴帶團推薦景點　民進黨花蓮員旅振興經濟

▲民進黨花蓮員工旅遊，盼振興當地觀光。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

4月3日花蓮強震重創當地經濟和觀光業，民進黨主席賴清德日前於中執會指示，在地震發生後，除了救災外，也要請副總統當選人蕭美琴，協助花蓮盡早恢復日常、也能盡速振興產業活絡發展。民進黨今（15日）發布新聞稿表示，蕭美琴率領中央黨部員工，安排為期兩天一夜的員工旅遊，透過實際行動支持當地觀光產業振興。

蕭美琴日前參與中央黨部直播節目時，半開玩笑地表示要邀請黨工去花蓮員工旅遊，如今也兌現承諾，率領民進黨中央黨部員工，安排為期兩天一夜（13日、14日）的花蓮員工旅遊。蕭美琴表示，0403地震花蓮有部分地區需要時間重建，但還是有很多地方未受地震影響，在520就職前邀請民進黨黨工一起到花蓮旅遊，希望能用實際行動力挺，也歡迎更多朋友到花蓮旅遊。

蕭美琴除了推薦私房景點之外，也融入早期任職立委時的政績，和大家分享花蓮的精彩。為期兩天的旅程中，到訪七星潭體驗永續食魚教育，穿上族服在獵人學校感受原住民的生活文化，前往鯉魚潭進行立槳、電動船和潭邊腳踏車等戶外活動，也體驗打磨花蓮特有的豐田玉，最後走訪立委時期爭取整建，直至近期才完工開幕的將軍府參觀。

此外，賴清德也訂購花蓮多項伴手禮和名產，將分送給全體黨工及志工，除了品嚐花蓮美食名產外，也促進地方消費，力挺花蓮業者。

蕭美琴表示，在0403大地震之後大家都很關心花蓮，中央投入新台幣285億元經費協助災後復原，她也透過積極宣傳邀請親友到訪花蓮，感謝民進黨中央黨部黨工支持，一推出遊程就立即爆滿，結束兩天旅程後，大家也都對花蓮觀光意猶未盡，期待下次再度到訪。

蕭美琴說，過去在花蓮服務10年，鮮少有機會好好體驗花蓮旅遊，這次到花蓮宣傳觀光景點的過程，看到許多民間力量持續投入為在地觀光創造亮點，對花蓮未來產業重振有強烈信心，也呼籲大家用行動支持。

蕭美琴表示，雖然地震重創花蓮，但仍然有許多美景沒有被地震所影響，也期待這樣的行動能夠引起更多人支持，給花蓮朋友更多溫暖，讓這片美麗的土地早日走出震災的陰霾。