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花蓮地震短期安置補助出爐　受災戶最久可免費住3個月

▲▼ 花蓮地震第八天拆除狀態 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲0403花蓮強震，多處房屋倒塌，觀光署公布短期旅宿安置補助相關辦法 。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者蔡亞樺／台北報導

0403花蓮地震至今1個多月，交通部觀光署今（15日）公布「花蓮縣短期安置旅宿補助」，即日起提供有需要的花蓮縣受災戶，持相關證明文件免費短期入住，共有超過470家旅宿業者加入，可提供近3400間房，每戶住一房，最多可住3個月。

觀光署表示，為協助安置因「0403花蓮地震」住宅毀損、且短期內暫未有合適租屋處花蓮地區受災戶，觀光署與國土管理署合作研擬「花蓮縣短期安置旅宿補助」方案，昨天共同發布「中華民國113年4月3日震災受災戶住宅補貼作業規定」。

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▲▼花蓮縣短期安置旅宿補助。（圖／觀光署提供）

▲花蓮縣短期安置旅宿補助。（圖／觀光署提供）

觀光署指出，另與花蓮縣政府、花蓮縣旅館公會、民宿協會齊力，積極鼓勵及媒合旅宿業者加入「花蓮縣短期安置旅宿」，已有超過470家旅宿業者、可提供近3400間房，全力支援花蓮縣災民短期住宿需求，相關公告作業由花蓮縣政府於5月15日公告（https://td.hl.gov.tw/List_sp/fun7）。

觀光署表示，符合住宅受損及可申請租金補貼資格花蓮縣受災戶，若暫未有合適租屋處，可持「403震災受災戶房屋損毀受災證明」及「未重複接受居住補貼、補（賑）助切結書」等相關證明文件，向「花蓮縣短期安置旅宿」簽訂訂房契約，即可短期免費入住，每戶入住一房，最多可住3個月，相關住宿費用由中央賑災基金補助旅宿業者，雙人房每月3.2萬元、3人以上入住4人房每月4.4萬元。

▲▼花蓮縣短期安置旅宿補助-旅宿業。（圖／觀光署提供）

▲花蓮縣短期安置旅宿補助。（圖／觀光署提供）

觀光署強調，將持續協助0403花蓮地震救災、重建、振興相關工作，儘速恢復花蓮觀光旅遊產業動能。短期安置旅宿補助相關內容可上交通部觀光署行政資訊網查詢，或向花蓮縣政府觀光處詢問（03-8227171#526、527）。

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