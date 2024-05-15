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「農粉幣」領取方式出爐！每張面額250元　農業部預訂7／1發行

▲農業部代理部長陳駿季說明「農粉幣」規劃進度。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農業部代理部長陳駿季說明「農粉幣」規劃進度。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

為振興花蓮震後觀光與農業發展，農業部將投入1.83億元發行面額250元的「農粉幣」，初步規劃今出爐。農業部指出，只要在發行期間前往花蓮地區旅遊，以手機登錄「農業易遊網」即可領取，或在電商平台購買花蓮農特產品，滿千就送1張「農粉幣」，但「農粉幣」僅限在花蓮地區的特定店家使用。

農業部農村發展及水土保持署組長楊欣佳表示，將透過「農業易遊網」發行面額250元的「農粉幣」，提供實際到花蓮地區旅遊的民眾兌換使用，但僅限指定商家使用。

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楊欣佳說明，初步規劃有兩類人可領取，首先是實際到花蓮旅遊的民眾，只要用手機定位登錄即可上網領取1張「農粉幣」，1個手機門號限領取1張；其次是在電商平台購買「從新出花」花蓮專區農特產，滿千即可領取1張，且張數沒有上限，買越多領越多。

楊欣佳表示，無論是在花蓮當地以手機登錄領取，或在電商平台購物獲贈「農粉幣」，都必須在花蓮地區實地使用兌換，才能確保錢是用在花蓮，也真正帶動民眾到花蓮旅遊。發行日期初步規劃從7月1日起至10月底，兌換期間至11月底，只要在期限內均可兌換，但每張限單次使用完畢。

農業部代理部長陳駿季表示，目前「農粉幣」發行時間點暫訂7月1日，但實際上路時間還要視花蓮交通恢復狀況，以及民眾恢復願意到花蓮旅遊的意願，如果觀光客意願不高，發行效果不大，所以確切實施期程還要跟交通部觀光署等跨部會討論，希望可以有效帶動觀光人潮重回花蓮。

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