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南投失智翁離家跌倒困坐香蕉園　家屬、員警聯手找回

▲失智老翁離家不慎跌倒失聯，草屯暖警最終於偏僻的香蕉園內尋獲。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲失智老翁離家不慎跌倒失聯，草屯暖警最終於偏僻的香蕉園內尋獲。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮一名78歲老翁有失智症狀，日前下午獨自離家後便失蹤、失聯，家人焦急動員親友找尋一下午未果，因此報案求助；警方派員沿途尋找，並調閱民宅監視器和路口監視器，終於在晚間發現老翁虛弱跌坐於一處香蕉園地上，聯繫家屬平安帶回，化解一場虛驚。

草屯警分局指出，中正派出所12日傍晚接獲民眾報案指稱，家中失智長者於下午2時25分外出後，始終未返家，家人於3時發現老翁失蹤後，全家動員尋找仍遍尋不著；副所長紀俞伶接獲報案後，立即通報緊急協尋，一面請家屬於草屯人臉書社團發文協尋，一面與員警李博丞及鄒威丞前往老翁家中，研判其經常出入位置，遂以住家為起點模擬其可能去向，沿途調閱挨家挨戶約10多戶里民調閱監視器，同時也指示所內同仁潘政昕、楊利豐協助調閱路口監視器。

▲失智老翁離家不慎跌倒失聯，草屯暖警最終尋獲。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方經相互比對後，掌握老翁最後出現地點為距離住家約1公里處的早餐店附近，再以早餐店為中心點向外擴展，終於在晚間9時50分，於店家後方一處香蕉園雜草叢生的斜坡上發現老翁，研判他因失去方向感、走到人煙罕至之處，加上地處斜坡及行動不便，才於該處滑倒、體力透支難以自行起身，紀副所長等3人合力將老翁扶起移置路邊安全處，並聯繫家屬趕至現場，同時通報救護車將其送醫檢查，所幸老翁安然無恙。

▲失智老翁離家不慎跌倒失聯，草屯暖警最終尋獲。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲失智老翁離家不慎跌倒失聯，草屯暖警最終尋獲。（圖／記者高堂堯翻攝）

家屬見老翁平安歸來，頻頻感謝警方積極協助，員警暖舉也受到家屬與網友一致肯定；紀俞伶同時向家屬宣導，可在失智長者常穿衣物繡上名字及電話，或配戴科技定位裝置，以利協尋。

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