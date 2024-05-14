做愛可以「改善大腦功能」防失智！醫師認證：活到老做到老

▲程威銘醫師推薦，想預防失智的話，除了打麻將以外，也可以選擇發生性行為。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

性行為已被確定有許多益處，適當性愛能讓人變得更健康。泌尿科醫師程威銘對此透露，其實除了心臟疾病以外，性生活也被發現能夠預防老年人發生失智，一周至少一次的性行為，就能高度預測大腦認知功能的改善，尤其是語言的流暢度，因此若想預防失智，除了打麻將以外，也可以選擇上床發生性行為。

程威銘在臉書上透露，即使過了生育年齡、沒有生育的需求，規律的性生活仍舊對男女雙方的健康有好處，例如男性每個月射精超過21次，會比每個月只有4到7次的男性，能夠預防未來攝護腺癌的發生。

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程威銘還說，且男性的勃起功能，已被認為是整體健康的敏感指標，維持規律的性生活，才能及早發現是否產生勃起功能障礙，進一步去發掘身體潛在的心血管疾病、代謝疾病。此外，程威銘提到，為了維持規律的性生活，男性會更願意去維持良好的生活、運動習慣，讓勃起品質更加良好，也順便改善了整體健康。

程威銘引述一篇2016年的論文，指稱一個月一次性生活的老年男性，與沒有性生活的老年男性相比，體內的發炎指數較低，但若是過度頻率（一周一次以上）的性生活，以及覺得性生活非常愉悅的老年男性，與沒有性生活的老年男性相比，未來發生心臟病的風險較高。至於女性的性生活頻率，則與未來發生心臟病的風險無關，但愈覺得性行為是愉悅的，未來發生高血壓、心臟病的機會則較低。

▲程威銘說，後續追蹤研究發現，一周至少一次的性生活，能夠高度預測大腦認知功能的改善。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



程威銘提及，除了心臟病以外，有一篇2016年的研究顯示，無論對老年男性或女性而言，過去一年有性行為者，未來大腦的認知功能退化的程度會較低，且與心臟病狀況相反，性生活對老年男性的推理、記憶功能都有幫助，但對於老年女性而言，似乎只對記憶功能有益。

程威銘說，後續追蹤的研究還發現，一周至少一次的性生活，能高度預測大腦認知功能的改善，尤其是語言流暢度，若想要預防失智的話，除了上牌桌打牌以外，也不妨上床進行性行為。

此外，程威銘透露，規律的性生活還能增加自信、進低憂鬱與焦慮，以及降低壓力，還可以促進大腦分泌催產素、腦內啡，擁有降低壓力的效果，甚至能夠改善失眠、緩解疼痛。因此，程威銘認為，年輕時做愛是「做開心」的，但老了以後也不要輕易放棄性生活，這時候做愛是「做健康的」，也希望大家能夠活到老、做到老。