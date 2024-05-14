印尼暴雨沖落火山冷熔岩！洪水泥流狂捲已50死　居民冒雨涉水逃命

▲印尼11日爆發洪水和泥流，至今已造成50人死亡、27人失蹤。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

印尼5月11日晚間連遭數小時的暴雨侵襲，導致火山冷熔岩從當地最活躍的火山之一滾落到蘇門答臘島，隨後伴隨著泥流的洪水迅速淹沒道路、房屋和清真寺，摧毀數百棟建築。印尼災難機構證實，至今已有50人在洪災中死亡，27人失蹤。

據法新社報導，洪水褪去後，工作人員開始清理受損建築，救援人員在配有紅外線熱像儀系統的無人機和挖土機的幫助下，徒手在河流及廢墟中尋找倖存者，急救人員也在14日尋獲更多遺體。當局警告，隨著搜救工作繼續，死亡人數可能會進一步上升，「我們的搜救工作現在非常緊急，因為我們只有6天的黃金時間來拯救倖存者」。

▲這場水災至今已摧毀數百建築，不少居民冒雨疏散，下同。（圖／路透）

當地居民描述，洪水在11日晚間爆發時，整個住宅區彷彿就像災難電影一樣，被洪水所帶來的火山物質和木頭淹沒，他們的房屋也因此被摧毀。29歲的梅麗（Meli Karmila）帶著孩子從家中衝出來，爬過一輛被困在房子裡的汽車，躲到二樓。她回憶，「我差點以為我要死了。我們的家當場就被洪水摧毀，我只能躲在別人的家狂嘔。」

救援者與印尼國家災難管理局指出，當地有71座房屋被大水沖走，至少125座建築受到中度破壞；許多遇難者是在附近的河流中被發現的，而工人們如今正迅速清理並修復一座受損的橋樑，以方便進入災區救援。為了幫助救援工作，當局部署了人工影響天氣技術，以減弱降雨對受災地區的影響，同時還透過空中和陸路將救援物資送入災區。