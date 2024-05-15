南韓夫妻吃牛肉「喀啦」一聲…竟咬到注射針頭　驚悚X光照疑吞下肚

▲南韓一對夫妻買了便宜韓牛回家烤肉吃，卻咬到注射針頭。（圖／翻攝自韓網）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓網路論壇最近瘋傳一則令人震驚的貼文。一名女子發文表示，她上月在家和老公一起享用「韓國國產頂級牛肉」，卻在烤熟的牛肉中咬到堅硬異物，吐出來一看才驚覺竟然是注射針頭，去急診室做X光檢查也發現丈夫胃中有疑似針頭的異物。夫婦聲稱，他們已經聯繫了銷售商，但尚未得到任何道歉。

根據韓國經濟新聞等報導，這名女性在14日在線上論壇「보배드림」發文宣稱，最近網路上有很多人在賣便宜的韓牛套餐，她9日瀏覽到一個網路廣告後，便以約3.2萬韓元（約新台幣757元）的低廉價格，購買了658公克重的韓牛肉品拼盤。

▲韓牛裡頭的奇怪硬物疑似是注射針頭。（圖／翻攝自韓網）

周末她和丈夫烤了牛肉來吃，咀嚼時卻聽到「喀啦」一聲，發現咬到了硬物，一開始還以為類似小鐵絲的異物，「所以我就把它放在一邊，然後繼續吃」。然而，她沒料到，不久後她又再次咬到硬物，於是把肉吐出來，認真一看，竟是一根斷掉的針頭。大小合在一起約有2個食指指節的長度。

夫妻倆嚇到立刻停止食用，並用剪刀將剩餘的肉切開檢查，但並未發現其他的針頭。原PO說，當時她已經吃掉了約400克的肉，心情不安的她擔心剛剛可能已經不小心吞下了針頭，所以雖然是在周末，兩人也立即去了急診室做X光檢查。

▲丈夫的X光檢查結果發現疑似斷裂的針頭。（圖／翻攝自韓網）

原PO的X光檢查結果一切正常，但醫生卻在她丈夫的胃裡發現一個疑似針頭的異物。醫生建議他們在工作日回診，以進一步觀察狀況。她試圖聯絡肉品銷售業者，起初對方說「不可能有這種事情發生」，需要先了解一下情況再回覆，但等了一整天皆未回電，直到晚上才打過來，要他們提供醫院的診療收據和退款資料。

原PO對此極度不滿，並批評賣家的回應態度「彷彿是在麵包中發現塑膠片一樣輕描淡寫」，而她卻得整晚擔心會不會吞下的針頭已刺進內臟，丈夫也因此無法工作，只能向公司請假，每天都在醫院裡觀察狀況。原PO強調，他們不是為了敲竹槓，而是生活真的受到影響。

▲注射針頭疑似已經吞下肚。（圖／翻攝自韓網）

南韓網友們對這則事件也表達了強烈反應，他們認為這不光是退款和支付醫療費用就可以解決的問題，「這根本是近期最嚴重的異物問題」。有人說，「這真的很危險」、「怎麼會有針頭呢？」、「希望針頭能順利排出體外」、「應該公開這家公司的名字」。也有網友猜測，這可能是為牛隻注射抗生素時，針頭斷裂在肉裡所導致。