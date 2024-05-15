高薪又過勞！南韓政府曝「醫師平均年薪3億韓元」　觸怒醫界

▲南韓醫師平均年薪可達3億韓元，過去六年來成長45%。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府今年2月祭出醫療改革政策，盼透過每年醫學院擴招2千名學生，解決未來醫療人力不足等問題，引發全國超過一萬名以上住院醫師罷工至今。醫界要求政府向法院遞出資料，證實擴招名額推算的合理依據。從公開資料來看，南韓政府指出，醫師平均每年年薪達3億韓元（約新台幣710萬元）。

根據韓媒《News1》，南韓政府本月10日向首爾高等法院遞交49件資料，當中包括推算每年必須擴招2千名醫學生的合理科學依據，然而資料中南韓政府卻以醫師平均年薪作為支持擴招的合理依據，表示醫師平均年薪可以達到3億韓元，此種說法更讓醫界感到不滿。

南韓保健福祉部從國民健康保險公團所獲取的資料顯示，2022年在「療養機關」工作的9萬2570名醫師中，平均年薪為3億155萬韓元（近新台幣713萬6000元）。

統計資料內所描述的「療養機關」，指的是「為病患看診，並向病患投藥的機關」，其範圍包括社區醫院或診所、綜合醫院、上級綜合醫院、療養醫院、保健所（衛生所）等，然而平均年薪的數據統計並未列入參與罷工的住院醫師。

從政府公開的醫師平均年薪變遷可以看到，2016年為2億819萬韓元、2017年為2億1839萬韓元、2018年為2億3445萬韓元、2019年為2億5254萬韓元、2020年為2億4635萬韓元、2021年為2億7310萬韓元，平均年薪成長率為6.4%，其中從2016至2022的六年來更是成長了45%。

從社區醫院與診所來看，醫師平均年薪最高的科別為眼科，達到6億1521萬韓元（約新台幣1456萬1331元），因為眼科主要接受白內障、視力矯正、近視雷射等選擇性自費手術；其次則依序為骨科（4億7113萬韓元）、耳鼻喉科（4億1317萬韓元）、麻醉疼痛醫學科（3億9113萬韓元）、內科（3億6756萬韓元）。

南韓政府在報告中分析醫師平均年薪「居高不下」的原因，「因為醫師人力供應不足，導致薪資大幅成長，2022年平均年薪更達到3億韓元。由於現場的醫師必須看診許多病患，『3分鐘診療』早已成為業界常態，醫師飽受慢性過勞所苦。因此，擴招醫學生的政策無法再繼續推遲，每年最少需要擴招2000人。」

針對南韓政府從「醫師平均年過高」所得出的擴招醫學生之結論，醫界普遍感到不滿。某醫學院教授怒批，「我作夢都沒想到，政府竟然得出這樣的結論。結果就是因為醫師年薪太高，才需要擴招醫師，這個主張太令人無語了。」