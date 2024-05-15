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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

自稱「林北」引發藍營砲轟　吳釗燮稱來自鄉下：鄉下人自稱都是這樣

記者杜冠霖／台北報導

立法院外交及國防委員會今（15日）邀請外交部長吳釗燮報告並備質詢，這也將是他部長任內最後一次備詢，會前他也接受媒體聯訪，對於披上「吵架王」彩帶，且在發文時用「林北」自稱引發藍營砲轟，吳釗燮受訪時表示，這就是個人看法，他來自鄉下，鄉下人對自我的稱呼都是這樣；至於吵架王彩帶是記者贈送，當幽默的禮物，自己也用幽默的方式呈現，就是這樣而已，沒有對任何人不敬。

▲▼徐巧芯 吳釗燮 吳釗燮聯訪 立法院外交委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

吳釗燮今是外交部長任內最後一次赴立院備詢，對於國民黨立委徐巧芯磨刀霍霍，並表示，可以來看「吵架王」封號獎落誰家，對此，吳釗燮表示，吵架王非我自稱，跟大家說明一下，上週五最後一次跟外交部記者聯誼會背景說明，記者送那個彩帶當幽默的禮物，就是這樣而已，自己歡喜接受他們的幽默，今天立法院就以平常心接受質詢，行政部門有責任面對國會詢問實質回答，就實質回答。

至於WHA參與問題，吳釗燮指出，今年WHA參加難度還是很高，策略跟去年一樣，積極爭取更多國家協助，包含在世界衛生組織秘書處聯合逕洽，公開發言、以書面等各種方式爭取，爭取到的國家跟層級都比以前高，這是可喜現象。

吳釗燮強調，尤其在公眾輿論方面，很多民主國家裡有好朋友，對台灣參與世界衛生組織活動都非常支持，用各種形式呈現，不管是決議案、聯名函及公開對外發言等等，對台支持的力道非常高。

至於哥本哈根民主高峰會邀賴清德演講？吳釗燮表示，今年哥本哈根民主高峰會照往例邀請我國總統演講，今天IPAC對華議員聯盟也有參加，當場宣布今年工作重點、7月也將來台灣召開大會，世界有很多民主國家國會議員非常支持台灣，甚至用這種組織名義到台灣召開大會力挺，對此表達感謝。

520就職大典外賓規模跟層級部分？吳釗燮指出，今年大約會有50團，各式各樣的層級表達對台灣民主程序的重視，尤其邦交國部分，大部分都是元首、總理層級的代表團，有些以外交部長或特使方式率團參與，對於友邦出席520大典，代表外交部對這些友邦表達感謝之意。

吳釗燮強調，對台友好民主國家也熱烈派出國會議員團及高階代表團參與，台灣是重要民主國家，新政府上任代表民主程序前進當中，世界各地會以不同形式，恭賀台灣又往前邁進一步。

而「林北」自稱引發質疑，吳釗燮回應，這就是個人看法，我來自鄉下，不敢忘來自鄉下的根，鄉下人對自我的稱呼就是這樣，再次說明，「吵架王的彩帶是記者聯誼會對我的幽默，我用幽默的方式呈現，就是這樣而已，沒有對任何人不敬。」

▼▼完整新聞內容｜2邦交國有長期隱憂？自稱「林北」引發藍營砲轟 外交部長吳釗燮講清楚說明白▼▼
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