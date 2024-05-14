買手錶只轉0.06元！女偽造轉帳紀錄當場被抓　不要臉喊：朋友都這樣

▲大馬一名女子以偽造的轉帳紀錄騙取商家的產品，被揭發後還毫無悔意。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞最近爆出一起詐騙案，引起不少網友矚目。一名女子在吉打雙溪大年夜市購買一支價值54令吉（約新台幣371元）的手錶，但她在使用轉帳時，卻只轉了1仙（即0.01令吉，約新台幣0.06元），還惡劣地修改轉帳紀錄，試圖欺騙攤主，所幸對方沒忘記檢查自己的手機，才沒讓女子得逞。

據《mStar》報道，TikTok最近流出一段影片，一名小販呼籲所有商家提高警覺，因為他發現夜市最近有詐騙分子出沒，試圖以偽造的轉帳紀錄騙取攤販的物品，差點讓他損失54令吉，警告其他商家要仔細檢查轉帳紀錄，防止類似事件再次發生。

影片中，一名身穿紅色上衣的女子在選定一支價值54令吉的手錶後，用網銀轉了1仙給攤主，並利用修圖技術，將轉帳紀錄中的1仙改為54令吉，試圖以此蒙混過關。幸運的是，攤主在聽到轉帳成功的提示音後，立即檢查自己的手機，發現女子其實只付了1仙，才讓女子惡劣的行徑曝光。

小販憤怒表示，他揭穿女子與同行男友人的行騙手法時，他們正打算前往其他賣手錶的攤位，「還好我及時發現這對男女的詐騙手法，不然他們可能會繼續到其他攤位行騙。如果我沒發現的話，我一定會難受到晚上都睡不著的。」

不過，影片中的女子在被抓包後，居然毫無悔意，還表示這是她第一次以這種方式行騙，而且「我的朋友都在這麼做，我看他們也全都成功了」。女子此言一出，立刻就引起了所有在場小販的不滿，紛紛訓斥她們是「詐騙集團」。

這段影片在網上曝光後，不少網友也強烈譴責女子的行為，但她卻暴怒反駁，質疑小販不應公開她的長相，「我確實承認我做錯了，但你為什麼要這樣羞辱我，我都已經道歉，而且也付錢了。我又不是偷東西，你為什麼要公開我的樣貌，還剪掉我付錢的部分」，令許多網友怒道，「妳真的是惡人先告狀」、「妳根本不知道自己錯在哪」。