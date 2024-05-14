不是酒！他日喝「1飲品」肝指數爆表　醫嘆：很多人中

▲男子因每天都喝提神飲料，導致肝功能嚴重受損。（示意圖／翻攝Pixabay）

圖文／CTWANT

都說酒精傷肝，但其實不只酒精會損害肝功能，提神飲料也可能造成嚴重的肝損傷。近期急診醫師賈蔚就分享自己曾經遇到的個案，表示有一名中年男子因長期感到疲倦無力，前往醫院急診求助，經檢查後確診「急性肝炎併黃疸」，但他卻沒有B型或C型肝炎，也表示自己不喝酒，進一步詢問後才發現是因為長期飲用提神飲料。

聯新國際醫院副院長、急診科醫師賈蔚在《醫師好辣》節目中表示，有一名中年男子因長期感到疲倦無力，某天來掛急診。男子經檢查後，發現肝發炎指數極高，確診為「急性肝炎併黃疸」，但男子自述無家族病史，也沒有亂服用藥物，檢查結果確定並沒有感染B型或C型肝炎，病患也說明自己沒有飲酒習慣。

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賈蔚醫師進一步詢問後才得知，該病患在工地工作，每當感到疲勞時，就會飲用提神飲料，且頻率還不低，近20年來每天都喝一瓶，近期因體力下降已增加到每天兩瓶，然而因為這些飲料含有高濃度的酒精，長期飲用下來，最終導致男子肝功能受損。賈蔚醫師也解釋，很多人誤以為提神飲料不含酒精，但實際上這些「酒精性機能飲料」含有8%到10%的酒精濃度，比啤酒還高。

賈醫師也感嘆，男子並不知道提神飲料含有酒精成分，加上本身工作勞累，長期大量飲用這些飲料，最終導致肝臟無法承受，肝指數爆表。他提醒大家，肝臟是人體最重要的解毒器官，任何含酒精的飲品都會增加肝臟負擔，長期飲用會嚴重危害肝功能。

衛福部也曾指出，市面上常被民眾當作提神飲料分為兩種：一為不含酒精，或酒精含量低於0.05%的機能飲料，內含咖啡因及綜合維他命等成份，如活力旺、蠻牛、康貝特等，因其被歸列為食品，可在一般商店販售；另一種為酒精濃度高於8%(V/V)以上，內含生藥抽取液及維他命類營養劑，如保力達B、維士比等，為衛福部核准的「含酒精之西藥內服液劑」，是「指示藥品」，不是提神飲料，依法規規定僅能在藥房或藥局販，且須經藥師、藥劑生指示使用。

衛福部解釋，「含酒精之西藥內服液劑」其酒精濃度高，攝取過量會抑制人體中樞神經，造成精神肢體不協調等現象；長期大量服用也會傷害肝臟機能。正在服用鎮靜類藥物（如安眠藥）、感冒藥（如抗組織胺）也要避免飲用這類飲品，以避免酒精造成鎮靜效果過份增強。需高度專注力工作者，疲勞時應作適度休息，千萬不要於工作前或工作中使用「含酒精之西藥內服液劑」，別把「藥」當「酒」喝！身體健康工作安全才有保障。

衛福部提醒民眾，不含酒精，或酒精含量低於0.05%的機能飲料，含有高濃度的咖啡因(300mg/600 ml)，提神飲料能發揮提神的關鍵，很大一部分是來自於咖啡因的刺激，這種預支精神和體力的方式，只是短暫性的，且長期飲用提神飲料，可能造成咖啡因成癮現象，導致平常容易出現情緒躁動，不喝情緒就差，反而感覺愈喝愈累，注意力無法集中。

衛生福利部桃園療養院藥劑科鄭淑文主任也表示，含酒精類提神飲品是一種藥品，工作期間盡量不要飲用，以免危害安全，如果真的要喝也是在工作結束後飲用。購買「含酒精之西藥內服液劑」應前往具有藥事人員駐店管理的藥局、藥商購買，並由現場執業的藥師或藥劑生提供專業諮詢說明用法用量後，依指示服用，否則飲用過量，不但無益健康，反而會對身體造成傷害。

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