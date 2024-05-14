自強號變「小強」號！他坐下驚見「多隻蟑螂竄出」嚇傻：不敢睡覺

▲272次自強號列車，遭乘客指控車廂內有蟑螂大軍亂竄。（圖／民眾提供）

圖文／CTWANT

台鐵列車衛生環境堪憂！一名江姓男乘客今（14日）搭乘台鐵272班次自強號列車，從苗栗站發車欲前往桃園，怎料卻驚見車廂座位旁出現4、5隻蟑螂，嚇得他根本不敢在車上補眠，全程繃緊神經環顧四周，就怕小強又突然竄出。

江姓乘客表示，他今天清晨5點25分從苗栗搭乘普悠瑪自強號時，才剛上車不久便發現車廂牆面及走道有小蟑螂在四處爬竄，當下他出手殲滅1、2隻後，沒想到陸續又有蟑螂現蹤，原本想在車上小睡片刻的他，頓時睡意全無，雙眼緊盯座位周遭，深怕一時鬆懈會被噁心生物爬上身。

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江姓乘客透露，現場還有其他乘客拎著早餐上車後，就把食物放在椅背上，他趕緊出聲提醒小心蟑螂，事後他向列車清潔人員通報此事，清潔人員也立即趕抵清理，並向他致歉。

針對列車環境不潔，台鐵公司回應表示，該272次自強號列車於昨（13）日到達終點苗栗站後，沒有返回機務段清洗，而是交由清潔公司在站進行折返掃作業，不過環境清潔工作是否落實仍待查明，未來也會改善精進並加強督導。

台鐵公司指出，為了提升搭乘品質，列車除了每隔2個月會施放除蟲餌劑外，也要求清潔公司每月需全面消毒車廂2次，對於此次事件造成旅客乘坐不適，致上最深歉意。

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