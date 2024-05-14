全家雙眼無神進診間！醫秒猜到「1病毒」作祟：恐怖都市傳說是真的

▲近期腸病毒、諾羅病毒肆虐，導致不少「一人中獎全家分享」的案例。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

近期由於腸病毒、諾羅病毒肆虐，已經有不少專業醫師提出警告，呼籲家長應當要注意兒童的身體情況。小兒科醫師周一珊透露，最近看到一家人雙眼無神、拖著沉重的步伐一起進診間，幾乎可以馬上猜到是感染了諾羅病毒，由於諾羅傳染力強，且男女老少都是好發年齡層，可以說是「一人中獎全家分享」。

周一珊在臉書粉專「波力診所-新北市新莊區」表示，最近只要看到一家人雙眼無神、拖著沉重的步伐一起進診間，都可以猜到「八成又是諾羅病毒這個小壞蛋！」由於諾羅病毒主要經由糞口傳染，只要接觸過糞便、嘔吐物沒把手洗乾淨，少少的病毒量就能傳染給很多人，且男女老少都是好發年齡層，所以才有「一人中獎全家分享」的恐怖都市傳說。

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醫師說明，一般感染諾羅病毒後24小時至48小時，就會開始感到噁心、嘔吐，部分人會腹瀉，可能伴隨發燒、倦怠、頭痛、肌肉痠痛等症狀，但諾羅來得快、去得也快，約2至3天就能痊癒，然而康復後3天至2週內，可能都還具有傳染性，還是需要特別注意。

周一珊指出，諾羅病毒變異大，目前還沒有疫苗或特效藥，醫生會給予對症下藥的支持性療法，並且建議患者多補充水分、電解質，如果連喝水都會吐，最好停止進食4至6小時，期間小口飲水，讓腸胃道多休息，若還是不舒服可以請醫生開立止吐、止瀉藥等，「最好的預防方法就是勤洗手。症狀持續一段時間，還是要盡早來院檢查治療」。

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