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北一女蟑螂老師蔡任圃的荒謬日常　女學生抱他膝蓋哭！殺蟑利招竟是點穴

記者李芸樺／台北報導

「小強，你不能死阿！」這是耳熟能詳的周星馳經典台詞，但你知道被譽為小強的蟑螂有多難死？竟還有人在專門研究牠，蟑螂專家、北一女生物老師蔡任圃說，蟑螂就算頭被砍掉也還能交配，甚至能再活一個月，讓本來就討厭蟑螂的主持人呂捷聽著聽著都想吐了！

▲▼ 蟑螂專家、北一女生物老師蔡任圃。（圖／《豈有此呂》）

▲ 蟑螂專家、北一女生物老師蔡任圃(右)。（圖／《豈有此呂》）

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言談超級幽默逗趣的蔡任圃，穿著蟑螂裝，不是，是蟑螂配色的服裝，來開示蟑螂給人類的生命啟示！你覺得他做的研究多荒謬，他可是說得眼神發光，在他眼中蟑螂有體態光澤之美，連「動口不動手」的進食都是場華麗秀，然後還當場神模仿起來～

▲▼ 蟑螂專家、北一女生物老師蔡任圃。（圖／《豈有此呂》）

▲蔡任圃說起蟑螂總是眉飛色舞。（圖／《豈有此呂》）

不過呂捷關心的還是如何殺蟑？蔡任圃說絕對不是用拖鞋打，因為打爛了是爸爸要清殘渣，所以提供了投藥、肥皂水、熱水等方法，但他最推崇的竟然是「點穴」，朝牠胸部攻擊讓牠暫時動不了，還能向小孩炫耀，由於又是一個難度太高的荒謬，呂捷質疑最好點得準，然後蔡任圃就說：「練習」

▲▼ 蟑螂專家、北一女生物老師蔡任圃。（圖／《豈有此呂》）

▲有蟑螂~在蔡任圃的衣服上。（圖／《豈有此呂》）

而蔡任圃還有一個特別的，是他在女校任教，被問到和女學生相處的分際，蔡任圃提到門不能關，而且無法抱學生安慰，所以爆料女學生因為無法抱他哭訴，只好抱著他的膝蓋哭的另一個荒謬～～

更多蔡任圃解讀釀4人死亡的邦克列酸菌，以及女高中生拉蟑螂腸子放進蟑螂嘴的實驗，請鎖定5月14日下午1:10的《豈有此呂》。

▲▼ 蟑螂專家、北一女生物老師蔡任圃。（圖／《豈有此呂》）

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