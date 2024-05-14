女網紅整容成「世界最大臉頰」！她曬過往清純樣貌驚豔全網

▲安娜塔西亞過往容貌自然，與現在的高顴骨樣貌相差極大。（圖／翻攝自just queen IG）

圖文／CTWANT

烏克蘭一名以擁有「世界最大臉頰」成名的女網紅安娜塔西亞（AnastasiaPokreshchuk），她長年必須在臉上注入填充物，才能讓自己維持這個「最大臉頰」之名。不過安娜塔西亞近期在個人社群媒體帳號貼出整形前後的對比圖，引發網友熱議。

從這位現年35歲的網紅在IG上貼出的照片可見，當時26歲的她還沒有如今的招牌「大臉」，看起來有些清秀，不過一雙大濃眉大眼還是相當搶眼，她還附上了另一張現在的自拍照來對比，照片中明顯可見她整個臉型幾乎變了，兩邊顴骨都凸了出來，鼻子也變得更加堅挺，連嘴唇都比當年大上一個size。

▲網友認為安娜塔西亞未整型前較漂亮。（圖／翻攝自just queen IG）

綜合外媒報導，安娜塔西亞從26歲就迷上整形，多年來已經動了無數次刀，其實她的模樣比起其他女模並不差，但卻始終認為自己長相太過平庸，遂在2017年開始進出醫美診所，先以填充物進行豐唇手術，隨後更砸了1500英鎊（約台幣5.8萬元）開始對外表進行改造。

安娜塔西亞先將自己的頭髮染成了惹人矚目的桃紅色，隨後又開始戴彩色的隱形眼鏡，改變自己眼珠的顏色，讓眼睛看起來放大、有神；安娜塔西亞表示，除了在臉部施打填充物之外，還進行了削骨、肉毒桿菌等手術，整出了超高的顴骨，得到「世界最大臉頰」的稱號。

不少網友看過安娜塔西亞過往及現在的對比照，皆認為尚未整形前的她臉型較自然，也比現在漂亮，「我覺得第一張照片比較好」、「我無意冒犯，但第一種看起來更好，並不是反對妳整形，但顴骨真的太大了」；但也有人認為，安娜塔西亞正是因為整形後的超高顴骨，才能在眾多網紅中擁有較高的名氣，「以前看起來雖然不錯，但是現在的顴骨可以讓妳更出名」、「我對你的改變感到著迷」。

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