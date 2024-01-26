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竹市春節前夕率團敬軍贈慰問金　感謝國軍守護國人安心過年

▲新竹市政府今(26)日上午10時辦理113年春節敬軍活動。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府今(26)日上午10時辦理113年春節敬軍活動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

春節將至，新竹市政府今(26)日上午10時辦理113年春節敬軍活動，由新竹市長高虹安率領敬軍團，至空軍第二戰術戰鬥機聯隊進行慰訪並致贈慰問金。高虹安感謝國軍戮力守護國家安全並支持各項市政推動，更在農曆春節期間犧牲假期堅守崗位、全力戒備，讓全台國人享有安全舒適的假期，同時也預祝國軍弟兄春節愉快，「龍好運來」吉祥一整年。

「首先代表竹市45萬市民朋友，向國軍弟兄致上最高敬意！」高虹安表示，國軍平時除要戰備演訓，確保國家安全外，每逢災害發生時更要動員投入災害防救任務，是國家穩定與安全最堅強的後盾。此外，在春節家家團圓時刻，感謝國軍弟兄犧牲假期堅守崗位、全力戒備，讓市民可以安心過好年，如此無私奉獻的精神令人敬佩。

高虹安說，市府與國軍是夥伴關係，國軍弟兄若有需要，市府將不遺餘力給予協助，目前台海情勢嚴峻，國防部不斷檢討國防機制，推動新制教召及義務役延長役期等國防政策，顯現出捍衛國家安全的決心。國軍為守護國人領空安全，經常不分晝夜出動戰鬥機來保衛國人安全，並時常協助市府推動各項市政建設工作，攜手打造讓市民安心的宜居城市。

空軍第二戰術戰鬥機聯隊長潘東櫸少將表示，近年來兩岸情勢愈加嚴峻，感謝市長親自帶領市府團隊以行動力挺國軍，讓國軍弟兄能夠專心致力在捍衛國家的戰訓上，更推動許多惠民政策，包含加碼生育補助津貼、擴大敬老卡、愛心卡使用範圍等，讓市民更加幸福。展望新的一年，聯隊將持續做好戰備整備及與市民敦親睦鄰的工作，共同為地方努力打拼。

民政處長施淑婷表示，感謝後備委顧團及輔導中心同仁對敬軍慰問活動的支持與協助，展現團結、合諧及進步的精神。農曆春節是傳統三大節慶之一，希望藉由春節勞軍為所有保家衛國的軍人致上最崇高的敬意及謝意，並提前向官兵們拜早年，祝賀佳節愉快。

施淑婷表示，這次偕同前來慰勞的敬軍團們，都是平日非常關心國軍弟兄，始終與駐區部隊心手相連、關係密切的好伙伴們，包含新竹縣市軍人服務站長陳中吉、新竹市議會議員李國璋、議員黃文政、議員吳旭豐、議員劉崇顯、北區後備軍人輔導中心主任周俊偉、香山區後備軍人輔導中心主任温順德及北區大鵬里里長夫人游碧玉女士等人也一同參與，充分彰顯「軍愛民、民敬軍」，「軍民一家親」的社會和諧景象。

施淑婷指出，今日接受慰問單位包含空軍第二戰術戰鬥機聯隊、新竹後備指揮部、國軍桃園總醫院新竹地區醫院及海洋委員會海巡署第三巡防指揮部等22個單位，感謝國軍弟兄們一年來的辛勞，並在農曆春節期間犧牲假期，堅守崗位、全力戒備，讓全國百姓能享有一個安全舒適的假期。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導

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