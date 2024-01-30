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新竹市東區里長聯誼會發送愛心便當　寒冬送溫暖

▲新竹市長高虹安到場和里長們一起將愛心便當遞送到需要的人手中。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長高虹安到場和里長們，一起將愛心便當遞送到需要的人手中。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

歲末年終之際，新竹市東區里長聯誼會與東寧宮發揮大愛精神，今(30)日在東寧宮前辦理慈善發送愛心便當活動，新竹市長高虹安到場響應愛心，在寒冬中親手為需要的民眾送上一份份溫暖的祝福。

高虹安表示，慈善發送愛心便當活動是由東區里長聯誼會發起，在會長林俊縢的邀請下，今天和里長們一起將愛心便當遞送到需要的人手中，感謝里長與東寧宮大德們的貢獻與付出，不只是精神上護佑著全市民眾，更用實際行動拋磚引玉，長年來辦理各公益慈善事項，照顧需要協助的市民。

高虹安說，市府團隊也積極落實「幸福友善」施政，並傳達惜食、續食、分享的理念，在疫情趨緩後立即重啟愛心食材捐贈活動，以「分享你多餘的食物、取用你需要的食物」理念幫助需要的人，提供給34處社區愛享冰箱及共餐食堂，至今已累積捐贈2萬3,723公斤食物，服務8萬4,670人次，讓長輩或弱勢民眾有更好的餐食營養，期許未來更多愛心商家及社區、里長的一起來發揮愛心共襄盛舉。

東區里長聯誼會會長林俊縢表示，為了讓弱勢族群、街友及清寒民眾在年前也能飽餐一頓，特別在今天與東寧宮一起辦理愛心便當發送活動，現場準備了350份便當，大潤發也慷慨解囊贊助飲料，讓這些有需要的民眾能夠溫飽過好年。

民政處長施淑婷指出，東區里長聯誼會每年都會在東寧宮舉辦發送愛心便當活動，希望透過這樣拋磚引玉的活動，讓更多的人加入愛心慈善的行列。

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