大叔財富自由「一次找3女教練上課」月上60堂課！他愣：當酒店在玩

▲大叔上教練課都是2小時起跳。（示意圖／CFP）



記者施怡妏／綜合報導

隨著健康觀念興起，不少人會去健身房鍛鍊，保持好身材同時維持健康，有網友分享在健身房看到的一幕，財富自由的大叔教練課一次就上2小時，跟女教練聊天說笑、筋膜放鬆，一個月就上60堂課，下個月再買100堂課，女教練還會帶學妹一起分課程衝業績，某次還看到3名女教練幫大叔上課。

有網友在PTT發文，「我這邊健身房的大叔泡GYM，玩法就整個搞到天怒人怨」，大叔財富自由，每天都會在健身房待上3-4個小時，教練課一次就上2-3個小時，第一個小時跟女教練聊天說笑摸器材，第二個小時則是享受女教練的筋膜放鬆，「根本沒運動也硬要放鬆，在那邊摸阿摸的」。

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大叔一個月就上了60堂課，下個月再買100堂課，女教練天天噓寒問暖，還帶底下的學妹一起分課程、衝業績。某次，他還看到3個女教練一起幫大叔上課，在一旁訓練的他看了滿肚子火，「眾星拱月，就差沒集體在門前鞠躬送大叔走了，根本是把健身房當酒店玩」。

▲原PO在一旁看得很火。（圖／翻攝自PTT）



貼文曝光，網友驚呼，「有錢人的生活就是這麽樸實無華」、「有錢人就是這樣玩的阿，不爽你就賺多點錢」、「懂玩，比上酒店還省」、「你是不是羨慕忌妒恨」、「這就是鈔能力」、「有錢是真的能為所欲為啊」、「比去酒店便宜，又不會喝酒傷身」、「上酒店老婆會念，上健身房不會」、「其實比酒店划算，而且不會被老婆懷疑」。

還有內行人指出，「說真的，這種買課聊天不健身的大叔多的是，業內朋友絕對都知道」、「我也看過，第一次來，現金掏快三十萬直接買課，教練們相當熱心」、「比上酒店省真的，之前玩過」、「我家附近的健身房也是這樣」。