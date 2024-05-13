借朋友車「刮傷3公分」裝傻！被抓包秒喊賠1千　全場卻轟爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前跟友人借車，怎料停車時不慎刮出3公分的痕跡，原本他假裝沒發現，直到對方開口詢問，他才連忙說要賠償1000元，最後朋友也並未收錢。然而，眾人看完他的PO文，忍不住留言開罵，「人不要臉天下無敵」、「希望你朋友看清，跟你斷開關係」。

網友在「匿名公社」發文提到，先前跟朋友借車，結果停車時不小心刮到住家旁邊的鐵板，而刮痕目測有3公分寬，還車時他因不想破壞兩人之間的友誼，加上也不想噴烤漆的補償費用，於是選擇隱瞞。

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沒想到，友人隔天就傳來訊息，表示還車後老婆有檢查一番，發現右邊車門有凹痕；聞言，原PO裝模作樣地回應，「這樣子阿！沒關係不然你帳號給我，我轉1千給你」、「我不希望一道刮痕影響我跟你之間的友誼」。

對此，朋友極力婉拒補償費，強調是妻子讓他問的。而原PO表面上很海派，但私底下卻不以為然，冷臉吐槽道「知道朋友是為了鞏固我倆之間的友誼，拿他老婆出來當擋箭牌，我也就順著他的毛摸，說要給他匯款1千，畢竟先開口省500，不然換作其他人，我早就翻臉，會反問證據在哪？」

PO文掀起熱烈討論，不少網友留言嘲諷道，「真的很好意思喔，如果你的車借人，你也希望別人是這樣對你嗎？不是自己的東西不心疼」、「您怎麽不買車借我們開呢」、「你心裡的污點不只3公分，應該有3公里」、「烤漆一片至少3000起跳」、「沒錢買車就去租，沒錢租車就騎摩托車」、「借你最倒霉！還好不認識你」。