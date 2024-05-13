▲女友要求掛睡。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

有些情侶即便不住在一起，也希望無時無刻可以跟愛人互動，就連睡覺時也要開著視訊一起睡，一名男網友崩潰表示，女友每晚要求視訊掛睡，手機沒電直接關機，鬧鐘響不了，如果中途偷偷掛掉，女友會在半夜奪命連環Call，讓他很崩潰。

男網友在Dcard發文，受夠女友要求掛睡，每天早上起床時手機都沒電，甚至有時候手機直接關機，鬧鐘無法正常響，更誇張的是，如果掛掉被發現，女友會在凌晨3、4點奪命連環Call，「手機重要訊息多，鈴聲又開大聲，一直打一直打真的很煩」。

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即使告訴女友已經要睡覺了，女友還是堅持要視訊睡覺，如果他關掉視訊鏡頭，女友就會生氣，「以至於我現在睡覺都開勿擾，避免被她吵死」。原PO透露，拒絕掛睡要求後女友一直吵鬧，「直到最後還是她提的分手，我這半年到底在幹嘛」。

貼文曝光，網友們直呼分手是對的，「你交這是什麼屁孩女友，既然不爽她就直接跟她講啊，兩人不合就是分手，不用為了一個XX浪費你每晚的時間」、「以前遇過也要掛睡的曖昧網友，不掛睡也是在那邊鬧到生氣，結果掛睡1周後，害我手機整個燒壞了，資料都救不回來，直接放生監視你生活隱私的屁妹好嗎？很有事欸」、「超幼稚、情緒勒索、強勢不講理」、「真的不懂為啥要掛睡？沒有隱私、沒自己獨處的時間，不累嗎？」