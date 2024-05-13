三重女婿雙手上銬「仍緊抱狗狗」！　PTT狂酸：誰比得過台灣

▲張姓嫌犯抱狗抵警局。（圖／記者陳以昇攝）



記者施怡妏／綜合報導

新北三重祖孫三代滅門震驚全台，24歲張姓兇嫌落網時，手中還抱著死者劉姓岳母的愛犬「糯米」，甚至連進入警局時都一直抱著，有網友表示，外國好友看到此新聞，覺得很荒謬，警方押解犯人，居然允許對方抱著狗狗。貼文曝光，網友猜測，「搶了他的狗警察會有危險」、「怕搶走狗會發神經」。

有網友在PTT發文，「有哪國的犯人被押還抱著小狗？太搞笑」，在國外工作的好友看到該篇新聞，拿到外國人看，「怎麼這麼搞笑啦，警方押解犯人還允許他抱著狗狗，什麼鬼啦，是不會把狗拿走是不是，有夠搞笑，誰比得過台灣」。

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貼文曝光，網友狂酸，「我下午也在想為什麼要給他抱著狗」、「可以抱綠鬣蜥嗎？」「你把狗拿走，他會跟你拚命好嗎」、「那隻狗的名字叫理性，拿了馬上開始砍人」、「犯人抱狗狗，畫面怪怪的」、「而且狗有修剪，感覺養得很好」、「免死金牌阿，當然要抱著」、「抱著讓法官感動一下，才有理由判輕點」、「台灣特色，愛狗殺人犯」、「愛狗人士，可教化」。

警方調查，張男犯下凶殺案以後，立即搭計程車逃離，過程中抱著家中的寵物犬「糯米」，就連被捕後進入警局，也一直抱在懷中。後來經過調查，糯米的真實飼主是命案的死者、69歲的劉姓女子。根據稍早消息，陳家的大姊在堂姊陪同下抵達分局，並且將糯米抱走，面對記者詢問時不發一語，並且快步上車離開。