外牆整片草！他路過小吃店「大喊有錢人」　內行震驚：炫富無誤

▲屋簷上種滿鹿角蕨。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

記者周亭瑋／綜合報導

之前疫情被迫居家時，全球掀起室內植栽熱潮，其中外型獨特的「鹿角蕨」因此爆紅，稀有品種更動輒上百萬元。一名網友日前經過台中十甲路時，赫然發現有店家屋簷上種滿鹿角蕨，不禁笑喊有錢人，而畫面也釣出大票內行人，驚呼「好猛」、「炫富無誤」。

網友日前在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片，只見這間小吃店的屋簷上，種植一整排鹿角蕨，數量多到像是天然簾幕，讓路過的他忍不住直喊，「有錢人。」

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對此，許多內行表示，「要有養的人才知道啦」、「鹿角自由」、「好野人」、「鹿角蕨富翁」、「這蕨世肉粥一定很好吃」、「證明做生意有賺錢」、「被鹹粥耽誤的鹿角蕨專賣店」、「這個有貴的，也有超便宜的」、「不懂的人還是不懂」、「實踐鹿角蕨自由」、「我有看過，當時也覺得這人好有錢」、「曾經的確是有錢人才買得起的，但如今......」。

而畫面也掀起熱烈討論，不少網友回應，「太多了完全沒有美感」、「聖誕老人家嗎？」「鄰居很迷，我也是到花市才知道價錢」、「不怕被偷嗎」、「好難理解」。

▲頂級綠色神獸、罕見的侏儒鹿角蕨「Tiara」，市場價格已破千萬元。（圖／記者游瓊華翻攝）

據悉，鹿角蕨從幼苗長至半成株，至少要花1-3年的時間，這時普遍要價破千元，若是已培養成完美的成株，價格更可飆到上萬甚至百萬元。其價格落差甚大，多半取決於植株大小、年齡、可用性及賣家、供應商等。

去年2月，就曾有一株天后級鹿角蕨「珍妮Jenny」，在展場交易價達600萬元，令主辦單位嘖嘖稱奇。同年11月，亞洲植物博覽會中更出現市價破千萬元的超罕見侏儒鹿角蕨「Tiara、Grace」，全球僅此兩棵，很多海外的培育家都想購買，但兩株鹿角蕨都無側芽，且收藏家不願賣出，所以消息一出，立刻吸引日本、泰國、新加坡等玩家、粉絲詢問。