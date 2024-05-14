台南佳里塑膠廠大火　奇美餐車、慈濟提供餐點幫消防員打氣

記者林東良／台南報導

台南市佳里區海澄里萊芉寮塑膠製造業工廠，13日晚上發生火警，現場因有大量塑膠物品及塑膠原料，火勢燃燒猛烈，廠房近3000平方公尺陷入火海，輻射熱很高，火勢雖在14日凌晨0時50分控制，但截至上午8時火勢尚未撲滅，為補充打火兄弟體力，奇美食品與慈濟志工出動餐車到場，提供熱飲、餐點為消防人員加油。

▲台南市佳里區海澄里萊芉寮塑膠製造業工廠大火，但火場有大量塑膠物品及塑膠原料都是易燃物，直到14日上午8時許仍在殘火處理，為補充打火兄弟體力，奇美食品出動餐車到場，提供熱飲、包子等餐點，讓消防人員補充熱量與體力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局指出佳里分隊在13日深夜10時請求增派梯次支援，目前已派出約56車消防車及警、義消113人前往搶救，但火場有大量塑膠物品及塑膠原料都是易燃物，火勢一發不可收拾，現場陷入一片火海，在消防人員以多條水線搶救下，火勢於14日上午0時50分許控制，但一直到上午8時許，尚未撲滅火勢，仍以怪手開挖進行殘火處理。為補充打火兄弟體力，奇美食品出動餐車到場，提供熱飲、包子等餐點，讓消防人員食用，補充熱量與體力。

消防局長李明峯表示，為因應大型火災等需求，消防局與奇美食品公司有簽定支援協定，如有大型災害發生，為補充打火兄弟體力，奇美食品公司會出動餐車到場，提供熱飲、包子等餐點，讓消防人員用餐、飲用，以補充熱量與補力，讓現場消防人員更有氣力進行搶救滅火。慈濟志工也到場提供服務，為消防弟兄加油打氣。