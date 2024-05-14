猛烈火海燒整夜！台南工廠火警焚毀3000平米廠房　焦煙狂竄空

台南市佳里區海澄里萊芉寮一處工廠13日晚上9時50分許發生火警，現場為3樓鋼骨鐵皮挑高建物，燃燒廠房面積約3000平方公尺，由於內部囤放大量塑膠原料，火勢全面燃燒。警消獲報後出動115人、56車到場，經徹夜灌救後，今(14日)清晨火勢已獲得控制，但仍未完全撲滅。

▲台南佳里萊芉寮工廠火警。（圖／記者林東良翻攝，下同）

初步了解，該工廠內部為3樓鋼骨鐵皮挑高，為工業助劑、塑膠原料與合成橡膠製造業，由於內部囤放大量塑膠原料，因此火勢相當猛烈，燃燒面積約3000平方公尺。警消獲報後出動115人、56車以及2部無人機到場，業主也委外3部重機具到場支援；火勢於凌晨0時50分獲得控制，清晨4時重機具怪手進入開挖。

台南市消防局第三大隊副隊長指出，由於現場風勢助長，火勢相當猛烈，昨夜獲報趕抵時廠房已經陷入一片火海，初步了解，業主表示最近才剛進貨，所以廠房內堆放大量塑膠貨物，現場輻射熱、加上火是助長，導致警消靠近困難，工業區內水源接駁也耗費不少車輛，因此第一時間主要是進行火線侷限，避免火勢延燒，後續水源已經陸續建置，已能將火勢控制。

雖然這起火警無人員受傷，但截至今晨火勢尚未完全撲滅，焦黑濃煙不斷竄出，目前警消仍在現場佈線防護、控制中，詳細起火原因尚待釐清。台南市環境保護局稽查檢驗科科長也表示，這起火警研判會影響七股、安南、佳里等地區空氣品質，會持續觀察監測，後續待火勢撲滅後將會進行稽查，如若業主有違法，將依法開罰。

記者林東良、莊智勝／台南報導