小墾丁渡假村超值快閃優惠　身分證「順子或對子」享限量優惠

▲小墾丁渡假村推出快閃優惠活動 。（圖／小墾丁渡假村提供）

記者陳崑福／屏東報導

小墾丁渡假村推出快閃優惠活動，即日起至6月30日凡身分證出現「同花順三碼」（即123、234、345、、、等）或「對子」（即11、22、33等），享三項超值優惠！平日免費升等全家福別墅或訂購小墾丁渡假村專案免費加1人、假日免假收及平/假日享延遲退房至14:00。活動詳情及訂購優惠方案請撥打電話或加入小墾丁渡假村Line@洽詢，每日限定10間！

小墾丁渡假村另針對親子家庭推出「大手牽小手 親子同樂會」專案即日起至6月30日，平日優惠價3,950元，享兩人及兩位兒童入住溫馨別墅，含活力早餐、晚餐套餐2份及兒童餐2份，每房2位兒童未滿六歲享免費食宿。

「一起出來玩 寵物住宿專案」即日起至6月30日，平日2人與1毛孩成行優惠價4,200元起，住宿升等全家福寵物別墅乙晚，可以和心愛的毛小孩同住！專案包含活力早餐兩客/房、餐點抵用券600元/房、設施三選一以及星空導覽。



還有「盛夏玩水趣」！專案時間6月１日至8月31日，兩人入住溫馨別墅含早餐每晚＄4,275元/晚，四人入住＄7,766元/晚，加碼提供Jumbo火鍋晚餐，有加大份的肉品、蔬菜以及特色甜品，4人以上更升等歡樂電烤趴。專案可體驗歡樂調飲DIY一次、戲水用具租借以及享用清涼冰品，及體驗香草防蚊液DIY、應景香包DIY、排灣族CINAVU小米粽製作、市集等活動。



小墾丁渡假村還推出許多符合各年齡層的專案優惠，部份專案優惠僅至6月30日，歡迎洽詢。