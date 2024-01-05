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快對身分證！　入住屏東小墾丁渡假村…加碼送好康

▲小墾丁渡假村推出2024特色住房專案 。（圖／小墾丁渡假村提供）

▲小墾丁渡假村推出2024特色住房專案 。（圖／小墾丁渡假村提供）

記者陳崑福／屏東報導

2023暑假一推出即受到廣大迴響的急尋小墾丁專案活動，再次回歸！1/10(三)-3/31(日)止，為回饋旅客對小墾丁渡假村一路以來的支持，只要身分證姓名中有「屏、東、滿、州、小、墾、丁」中的任意一字，或是發音相符，即可在入住時享受額外好康福利，凡電話或官網訂購住房專案，即可享有平日贈送午餐乙份或週六享免假日費用，間間減免1,200元。

▲小墾丁渡假村推出2024特色住房專案 。（圖／小墾丁渡假村提供）

▲小墾丁渡假村推出2024特色住房專案 。（圖／小墾丁渡假村提供）

小墾丁渡假村自然生態及人文氛圍恰好滿足旅客們的憧憬，藉此也依照渡假村獨有的自然環境推出相關年度專案，讓每位旅客在這片風光明媚的滿州，享受獨特的渡假體驗。

對於喜歡與毛小孩一同渡假的旅客，小墾丁渡假村具有屏東縣寵物友善空間認證，大片草原提供毛孩舒適的遊玩環境，因此特別推出「ㄧ起出來玩！」寵物專案，入住即升等全家福寵物別墅，與寵物共度美好假期，該專案包含豐盛的活力早餐及餐飲折抵券600元，可用於中、晚餐及宵夜。晚上可與毛孩參與星空導覽，一同在漫漫星夜下享受星空之美，每日僅限10間，確保飼主與寵物的寧靜渡假時光。

針對「追星族」的旅客，小墾丁渡假村擁有全台唯一星野村稱號，園區更以千隻星野燈降低光害，並推出星光燦爛住房專案，專案平日優惠價2人成行3990元(原價4,380元)。專案包括星空導覽、設施體驗及現烤半雞，入住同時享有餐飲抵用券600元。晚上在低光害的星光廣場上，透過專業導覽員的星空導覽教學，更可進一步學習觀星技巧，享受四季變化萬千的滿天星斗；每周六晚上更有瑪莎露音樂會，為美好的夜晚增添一抹藝術的色彩；旅客同時亦可享用村內免費設施，如SPA水療池、撞球、健身房等設施。

小墾丁渡假村的住房專案結合了自然美景、舒適住宿、美味餐飲以及多元設施，希望為每位遠道而來的旅客打造一個獨特而難忘的渡假體驗。無論是與家人、朋友，還是與毛小孩一同入住，都能在這片寧靜的環境中找到獨特趣處，讓小墾丁渡假村成為每個假期出遊的首選旅宿。

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