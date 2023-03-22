全民普發6千小墾丁渡假村推「家人優惠」　免費升等加人不加價

▲小墾丁渡假村推出親子多人的優惠行程。 （圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

全民普發6000元今(22)日開跑，墾丁的小墾丁渡假村搶攻市場，推出親子多人的優惠行程。

小墾丁渡假村表示，4/1-6/30這段期間，平日四人成行升等進口獨立閣樓木屋，原價12000普發價只要6000元，可享六大好康: 免費升等全家福別墅住宿一晚、活力早餐、風味晚餐、設施體驗券、星空導覽、免費園區設施，一泊二食超值優惠。減少全家出遊負擔。

為讓全民普發6000元發揮最大福利，四人成行貴族別墅，加人不加價，第五人、第六人通通免費及同享福利，適合好朋友一群人一起出門旅遊。

另住宿加拿大進口木屋一晚、活力早餐、烤半雞、設施體驗券、星空導覽、泳池設施等使用，原價9600，普發優惠只要6000元起；以上房型限定推出，每日限量供應。

墾丁渡假村表示，園區屬於封閉型渡假村，不開放非住宿人員入內，車輛管制進入生活園區，最適合有小孩、毛小孩及行動較為緩慢的銀髮族來此度假，安全有保障。園區另有保齡球、釣魚、餵羊、游泳池、撞球、兒童遊戲室，可以在村內悠哉一整天。這次配合全民普發6000元，因此推出多人組的優惠補助方案，讓親子旅遊變得更容易。