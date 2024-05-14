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《老公怎麼還不去死》男人都該看！律師點婚姻10問題：積怨會爆發

▲面有很多男人娶了老婆後持續不該說的與不該做的行為。（圖／台灣東販）

▲書裡有很多男人娶了老婆後，不該說的與不該做的行為。（圖／台灣東販）

記者施怡妏／綜合報導

日本作家小林美西出版的《老公怎麼還不去死》近期突然爆紅，成為各圖書館預約等待的暢銷書，全台超過千人等待借閱，律師呂秋遠透露，這本書訪問不同的日本妻子，了解他們為什麼希望先生去死，整理出10大原因，「希望安養晚年的男性同胞們，不妨可以看看這些問題，是不是存在你們的婚姻關係裡」。

呂秋遠在臉書發文，整理出10大原因，包括妻子懷孕期間，丈夫卻在一旁玩樂、喝酒；認為妻子應該辭職在家照顧家庭，且認為每月5000元就足以養家；一年內做家事的次數少於一半，卻還說是在「幫」妻子做家事；偶爾管教小孩，通常就是用吼的，因為根本不理解小孩的點在哪。

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此外，要求妻子跟公婆住，要學會婆婆的味道；丈夫回家後最常做的事情就是滑手機或玩線上遊戲；假日只是睡覺，不管是自己睡，或是跟別人睡，除了睡覺，還是睡覺；貶低妻子的娘家，小孩教不好都是妻子基因不好；顧小孩是女人的事情，男人不用管，以及認為只有當妻子的收入與自己相等時，才能談論男女平等。

「積怨是會爆發的」，呂秋遠提到書中的一段話，「喪夫的女性，暫時會顯得無精打采。但是不用經過多久，穿著打扮就會變得光鮮亮麗，整個人都充滿活力，神采奕奕」，或許書名很聳動，但是作者採訪這麼多女性，「能不能也聽聽他們的心聲呢？」

呂秋遠表示，這年頭，女生都只是想想而已，很少真的去做出傷害另一半的行為，但男生就不一定了，「不然的話，看看這兩天的案例，不就是這樣嗎？」

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