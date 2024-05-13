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《老公怎麼還不去死》爆紅！出版社幽默發文「瑟瑟發抖」推電子書

▲▼近來《老公怎麼還不去死》一書在圖書館被瘋狂借閱而爆紅，出版社台灣東販小編也幽默發文推廣電子書。（圖／翻攝自Facebook／台灣東販） 

▲《老公怎麼還不去死》一書近來在圖書館被瘋狂借閱而爆紅，出版社台灣東販小編也幽默發文推廣電子書。（圖／翻攝自Facebook／台灣東販）

記者林育綾／綜合報導

《老公怎麼還不去死》一書近來在圖書館被瘋狂借閱而爆紅，出版社台灣東販今（13）日在臉書發文「同事瑟瑟發抖」，表示才剛過溫馨母親節，怎麼一早自家的書就登上熱搜新聞，笑說「爸爸是踩到什麼雷？讓媽媽們吃到炸彈」，各大通路、圖書館也因為這本書被灌爆電話，讓小編出面推薦「電子書」，不用為了借不到煩惱，「消消母親大人們的氣」。

日本記者小林美希撰寫《老公怎麼還不去死：家事育兒全放棄還要人服侍？！來自絕望妻子們的深層怒吼》，分享各種血淋淋的婚姻紀實，繁體中文版由「台灣東販」於2023年7月出版發行，近期突然爆紅成為各大圖書館預約等待的暢銷書，全台超過千人等待借閱，進而登上新聞版面。

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台灣東販提到，這本書出版初期有與KOL、網紅合作推廣，不過在台灣也發行了將近一年，後續陸續有KOL自主去閱讀、分享、討論，對於這波圖書館預約爆紅也感到驚訝，而該書目前也累積至4刷。

出版社小編今日在臉書發文「來自營業部匪夷所思的日常｜#老公怎麼還不去死」，還幽默說「同事瑟瑟發抖」，內容提到「昨天不才剛度過個溫馨母親節，怎麼一早我們家的書就登上熱搜新聞(驚!!)」、「爸爸是踩到什麼雷?!!讓媽媽們吃到炸彈?!!一早同事就跟著被燒到?!! 通路跟圖書館們灌爆電話(汗”)」。

小編也表示，推廣一下「電子書」，消消母親大人們的氣，不用再愁借不到書而爆氣。

▲▼近來《老公怎麼還不去死》一書在圖書館被瘋狂借閱而爆紅。（圖／台灣東販）

▲《老公怎麼還不去死》爆紅。（圖／台灣東販）

有關《老公怎麼還不去死》一書，作者小林美希曾任株式新聞社、每日新聞社《週刊經濟學人》編輯部記者，後成為自由記者，以青年世代的工作、結婚、生產、育兒與持續就業等問題為中心，進行取材與撰稿。該書聚焦於婚姻和家庭關係，透過實際案例、專家觀點分析，寫出讓人震撼的紀實報導。

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