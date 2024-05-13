媽媽嫁「兒子」！養他8年後結婚　僅7個月婚姻破裂原因曝光

▲ 兩人的婚姻僅維持7個月。（翻自《太陽報》）

圖文／鏡週刊

去年10月俄羅斯的韃靼斯坦共和國（Tatarstan），一名53歲女音樂家明嘉琳（Aisylu Chizhevskaya Mingalim）宣布正式與22歲「兒子」奇傑夫斯基（Daniel Chizhevsky）結婚，一度引起全球網友熱議。不過這段婚姻僅維持7個月就宣布告吹，離婚的原因是，明嘉琳不滿奇傑夫斯基依然活躍於交友網站上。

據英國《太陽報》報導，明嘉琳過去在孤兒院做活動時，遇上當年年僅13歲的孤兒奇傑夫斯基，明嘉琳看到奇傑夫斯基後，非常喜歡他，於是決定收他為養子。之後明嘉琳盡心盡力養了奇傑夫斯基8年，沒想到這段「母子情」，演變成男女之愛，於是兩人決定在去年步入禮堂。

明嘉琳承認，這段婚姻對於她的保守家庭而言，非常難以接受，她也哭訴，「以前最了解我、最疼我的爸爸和叔叔，現在都不理我了！」而且當地的保守風氣，幾乎容不下這兩人，所以兩人最後跑到莫斯科結婚，並希望在莫斯科找到新天地生活。

▲ 這段感情已逝去。（翻自《太陽報》）

但這段婚姻，僅維持7個月就告吹。明嘉琳承認，她和奇傑夫斯基的感情已經走不下去，因為奇傑夫斯基在婚後，依然活躍於交友軟體上，讓她備感威脅，她也直呼，「我真的感到很羞恥，要承認這件事。」

另外報導也提到，原本明嘉琳和前夫生有1子，另外還有4名養子女。但就在去年10月明嘉琳公布和奇傑夫斯基結婚後，這5名孩子都被社工人員帶走，有些孩子被安置在社福機構，有些則是回到原生家庭。

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