快訊／林楚茵上政論節目酸她「扮俗辣」　吳怡玎怒告妨害名譽吞敗

記者黃宥寧／台北報導

民進黨立委林楚茵在《94要客訴》節目上指出，今年4月國民黨立委吳怡玎與外賓餐敘，席間「扮俗辣」發表出「台灣無需購買武器」等言論，吳認這是不實言論，對林提起妨害名譽自訴。法院審理後，士林地院今（14日）判決林楚茵無罪。

藍委吳怡玎提刑事自訴指，去年4月法國國民議會友台小組訪台，立法院院長游錫堃4月18日邀請友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）等外賓與立委餐敘，2天後綠委林楚茵卻在政論節目《94要客訴》說，她在這場餐敘中，發表台灣無需購買武器的言論，更稱她是「俗辣」，從頭至尾隻字未提「武器」、「不要買武器」等字句，故認林的言論足以使觀眾誤認她在面對對岸外在威脅時，是反對任何有助增強台灣國防的作為，嚴重貶損其名譽與人格。

去年8月首開庭，林楚茵信心十足向法官說「我不認罪」，其律師林明龍辯護說，軍購案是可受公評之事，林4月20日在節目《94要客訴》所陳述，是綜合與會人員所說做一個論述，未構成妨害名譽及公然誹謗。

▲（左）國民黨立委吳怡玎對（右）民進黨立委林楚茵提起妨害名譽自訴。（資料圖／記者黃宥寧攝）

吳怡玎委任田振慶律師當庭回擊說，林楚茵並未出席該餐會，接著轟「沒講過的話妳（指林）竟說過她（吳怡玎）說過，還說人家是俗辣」最後還噹「妳還當過記者的人」。因林楚茵否認犯罪，法官諭知全案移審庭。

庭後吳怡玎受訪說「不想在立法院吵吵鬧鬧，為求公平公正就交由法官檢視」，同時強調餐會全程都錄音「沒有講過的話請不要掛在我的嘴上」，台灣社會需要的是乾淨與誠實。

林楚茵針對否認犯罪回應，自己於節目上的陳述是因主持人的所詢問而評論，自己雖然沒參加餐會，但有遇到出席的人員，說所的話是轉述現場說法，所以認為這是可受公評的國防安全事件。