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社會 社會焦點 保障人權

獨／夏克立地檢署應訊　黃嘉千不想看到他...2人庭外「完美閃過」

記者黃宥寧／台北報導

另闢戰場！藝人黃嘉千與夏克立16年異國婚破碎，在台灣、加拿大纏訟2年，因雙方各有朋友站出來相挺，讓原本關上門的家事案複雜化。今（10日）《東森新媒體ETtoday》獨家直擊夏克立與黃嘉千先後赴士林地檢署開庭，黃疑不想與昔日愛人見到面，先透過友人查看狀況，確定夏已離開，閨蜜則採左右包夾，將她護在中間進入偵查庭。

▲▼ 黃嘉千夏克立 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲夏克立與黃嘉千從離婚官司再另闢戰場，2人今（10日）先後赴士林地檢署開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

據了解，2人今赴士林地檢署開庭，疑因黃嘉千不滿夏克立洩漏其個資因而提告，而2人今天面對媒體提問任何問題，都不表示意見。

黃、夏從2022年7月爆16年異國婚生變，雙方不時隔空駁火，女方控家暴、男方不僅駁斥更開吉，而這對怨偶的家事官司開打超過2年尚未落幕，全案仍由士林地院家事法庭審理中。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲黃嘉千在朋友左右包夾下離開士林地檢署。（圖／記者黃宥寧攝）

婚姻官司如火如荼進行中，雙方各執一詞，加上2人各有朋友站起來相挺，讓整件家事案複雜化，夏克立因不滿黃嘉千友人郎祖筠等人攻擊他說不實在的話，讓他在台北地檢署提出告訴，上月24日夏克立才出庭說明。

庭後記者問夏，目前對多少人提告，夏則想了一下回「5位吧」，記者又問他已經提告的有幾位，他說「3位」，記者追問之前揚言要對郎祖筠提出告訴，是否是在已提告的3人名單中，夏說「還沒，作業中」。

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