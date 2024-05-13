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社會 社會焦點 保障人權

保險員欠債「DIY假繳費單」詐保戶44萬　承諾分期賠獲緩刑

▲防疫保單,壽險業,淨值,增資,金管會,產險,金融業,銀行,保險。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲周姓保險員因欠債卻自製假繳費通知單等，讓林姓保戶陸續匯款44萬5789元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

南山人壽周姓保險業務員因積欠債務，竟冒用其他同事名義，用手機製作假的繳費通知單、業務明細等，以LINE傳給保單已失效的林姓保戶，此詐得44萬餘元，犯行曝光後，南山、保戶報警處理。士林地院審結考量，周男稱現從事外送，並承諾分期賠償，依行使偽造準私文書罪，處有期徒刑1年2月、緩刑5年。

判決指出，35歲周男從2014年至2022年，擔任南山人壽保險業務員，負責招攬保險、提供保戶服務、協助保戶繳付保險費等事宜，但他明知林姓保戶的2張保單分別在2020年、2011年已失效，卻因自己欠債務，需款孔急，竟傳LINE給林姓保戶請他繳費。

周男怕行跡敗露，擅以其他同事名字用手機製作保險查詢單、繳費通知單等，傳給林姓保戶取得信任，保戶也暗指示將錢匯款至周指定的銀行帳戶，陸續得手44萬5789元。

全案被揭發後，周男懊悔不已，法官審酌他因不思循正途獲取所需，擅自冒用他人名義偽造電磁紀錄，所為除損及保戶權益，也損害於南山人壽公司對保戶投保資料管理正確性，顯欠缺尊重他人財產權觀念，考量他積極與保戶達成調解，並承諾分期給付賠償，現為外送員、離婚等，依行使偽造準私文書罪，處有期徒刑1年2月、緩刑5年。

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